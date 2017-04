Mesut Özil: 'V manj kot treh minutah sem zavnil pravljično vsoto s Kitajske'

Nemški reprezentant namerava v dresu topničarjev osvajati nove lovorike, zato ga ponudbe z vzhoda ne premamijo. (Foto: AP)

Zvezdniki evropske zelenice vse pogosteje zamenjajo za bajne vsote kitajskega nogometa, kljub temu pa obstajajo tudi takšni, ki jim kitajska Super League vendarle ne diši. Nemški reprezentant Mesut Özil se je tako pred časom uprl visoki ponudbi, ki je na njegova vrata potrkala poleti. Kitajski klub mu je bil namreč pripravljen plačati 100 milijonov angleških funtov, kar je nekaj manj kot 120 milijonov evrov za podpis petletne pogodbe. "Pravljična vsota denarja, ki je presegla vse meje moje domišljije. Kljub temu sem potreboval manj kot tri minute, da sem njihovo ponudbo zavrnil. Moj agent me je poklical in mi sporočil njihovo ponudbo, jaz pa sem mu povedal, da nimam namena končati svoje kariere. Rad bi osvojil nove lovorike z Arsenalom. Ne bom igral na Kitajskem, ne glede na to, koliko so pripravljeni plačati. Ni šans," je priznal Özil, ki se že dolgo časa spopada s kritikami na račun predstav na zelenici.