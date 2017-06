Milan v novo ero očitno brez vratarskega bisera Donnarumme, Raiola napovedal odhod v Real Madrid

Donnarummo (v sredini) so povezovali tudi z Juventusom, kjer že igrata njegova reprezentančna kolega Leonardo Bonucci in Giorgio Chiellini (oba na fotografiji levo) (Foto: AP)

Z Milanom so v zadnjih dneh povezovali tudi napadalca Reala Alvara Morato, ki pa bo očitno odšel k Manchester Unitedu. Sky Italia poroča, da bo v štirih letih na Old Traffordu produkt Realove mladinske šole zaslužil 48 milijonov evrov (bruto). Rdeči vragi bi lahko za Madridčana plačali kar 74 milijonov evrov.

Gianluigi Donnarumma je prek svojega agenta, famoznega Mina Raiole, sporočil AC Milanu, da ne bo podaljšal pogodbe, ki ga na San Siro veže do leta 2018. Informacijo je za italijanske medije potrdil generalni direktor rdeče-črnih Marco Fassone, ki se je z Raiolo dobil na sestanku, a slednji ni trajal niti eno uro. "Raiola mi je dejal, da Donnarumma ne bo podaljšal pogodbe z Milanom. To je dokončna odločitev. Zelo smo verjeli v to, da bi bil 'Gigio' vratar novega Milana, steber, na katerem bi zgradili nov projekt, a zdaj bomo morali spremeniti načrte ... Ta odločitev nas žalosti, a gremo naprej, Milan gre naprej," je povedal Fassone, potem ko je odločitev Donnarumme malce pokvarila sicer izjemno razburljive tedne za navijače enega najtrofejnejših evropskih klubov. Milan je v zadnjem desetletju močno zaostal za evropsko elito, toda slovo dolgoletnega prvega moža kluba Silvia Berlusconija in prihod kitajskega kapitala je skupaj z nekaj odmevnimi nakupi (Andre Silva, Ricardo Rodriguez, Franck Kessie) vnovič razburkal domišljijo navijačev, ki pod vodstvom trenerja Vincenza Montelle že nestrpno čakajo na kakšen kos srebrnine. A zdaj je bolj kot ne jasno, da postavni, skoraj dva metra visoki čuvaj mreže, na bo del novega projekta. Donnarumma je že standarden član italijanske reprezentance, kjer gleda v hrbet le še legendarnemu Gianluigiju Buffonu.

Nekateri so mu napovedovali, da bo štafetno palico Buffona prevzel tudi v taboru Juventusa, a bo navijačem Milana očitno prihranil vsaj to razočaranje.Ni izključeno, da bo Milan vratarja, ki lahko naslednje leto odide zastonj, poskušal prodati že to poletje. Donnarumma bo na tržišču tako letos kot naslednje leto zelo zaželen, med najresnejšimi snubci pa se že omenja tudi ime španskega in evropskega prvaka Real Madrida. SportItalia je poročal, da je Raiola Milančanom že zatrdil, da ima na mizi Realovo ponudbo, ki naj bi bila tudi najboljša, vključuje pa bojda šestmilijonsko plačo in večletno zvestobo. Očitno bo pri Realu tudi to poletje "vroče", ko gre za položaj med vratnicama, kjer je trener Zinedine Zidane ves čas zaupal Kostaričanu Keylorju Navasu. Navas je bil v pravkar končani sezoni med vidnejšimi posamezniki pohodov do španskega in evropskega naslova, a predsednik Florentino Perez še naprej sanja o zvezdniškem nakupu. Temu je bil Real blizu že pred dvema sezonama, ko pa je prihod Madridčana Davida de Gee iz Manchester Uniteda famozno propadel zaradi administrativne napake. Donnarummo na Real veže tudi izjemna zgodba, njegov debitantski nastop, ki se je zgodil leta 2015 na pripravljalni tekmi na Kitajskem: Donnarumma je blestel, nato pa med maratonskim izvajanjem najstrožjih kazni slednjo iz oči v oči s Kikom Casillo zapravil tudi sam. Prav Casilla bi lahko bil zdaj tako kot Navas "žrtev" Italijanovega poletnega prihoda ...