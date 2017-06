Milijoni ali doživljenjsko pivo? Ronaldo prejel nenavadno ponudbo tretjeligaša

(Foto: AP)

Medtem ko Cristiano Ronaldo vsakodnevno polni novice z špekulacijami o prestopih in obtožbami o utaji davkov, pa so svoj lonček pristavili še v nemškem tretjeligašu Fortuni Kölnu. Portugalcu so tako poslali prvo službeno ponudbo, ob kateri bi vsi ljubitelji piva resno razmislili o koncu kariere. Nogometnemu zvezdniku tako ne ponujajo denarja temveč kar pivo. "Cristiano, mi še naprej iščemo napadalca, vendar nimamo denarja. Zato ti lahko ponudimo brezplačni Kölsch vse do konca življenja," se glasi sporočilo kluba, ki ponuja pivo kölnskega pivovarja. Ali bo Portugalec o ponudbi premislil, ni znano, vsekakor pa bi v teh vročih poletnih dneh marsikateri ljubitelj piva z veseljem sprejel ponudbo.