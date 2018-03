Mini madridski derbi pripadel galaktikom: Ronaldo z dvojčkom opozarja Parižane

Santiago Bernabeu je v 27. krogu španske Primere gostil obračun med Getafejem in madridskim Realom, ki v tej sezoni ne blesti, potem ko so varovanci Zinedina Zidana izpadli iz španskega pokala, so izgubili tudi upanje za osvojitev prvenstva, saj za vodilno Barcelono zaostajajo že več kot deset točk.

Zidane je po porazu proti Espanyolu na zelenico poslal sloviti trio BBC. (Foto: AP)

Prav zato so se galaktiki v polni meri osredotočili na Ligo prvakov, na prvi tekmi so tako s 3:1 opravili z PSG-jem, pred povratnim obračunom v mestu ljubezni pa so si Madridčani skušali zagotoviti pozitiven izkupiček tudi na malem madridskem derbiju proti Getafeju. Mesto v prvi enajsterici je dobil tudi udarni trojček Karim Benzema - Cristiano Ronaldo - Gareth Bale, prav Valižan pa je z novim nastopom v dresu galaktikov postal britanski nogometaš z največ nastopi v španskem prvenstvu.

Nogometaši kraljevega kluba so uspeli upravičiti vlogo favorita in tako vknjižili že svojo deveto zaporedno zmago proti mestnim tekmecem, svoj delež pa je k temu izkupičku prispeval tudi Ronaldo, ki je zadel na vseh zadnjih sedmih medsebojnih srečanjih in tudi tokrat ni bilo nič drugače.

Portugalec se je na tekmi kar dvakrat vpisal med strelce, prvi zadetek je dosegel v zadnjih izdihljajih prvega polčasa, ko je izkoristil podajo Benzemaja, se poigral z gostujočo obrambo in zatresel mrežo vratarja Damiana Martineza. Galaktike je sicer v 24. minuti v vodstvo povedel Bale, ki je izkoristil odbito žogo in premagal nepripravljenega čuvaja Getafejevih vrat. V prvem polčasu sicer poleg zadetkov gledalci niso uživali v številnih priložnostih, saj Zidane pred pomembno tekmo s Parižani ni želel pretirano tvegati.

Gareth Bale je z zadetkom v 24. minuti popeljal galaktike v vodstvo. (Foto: AP)

Kmalu po začetku drugega polčasa so gostujoči nogometaši ostali na zelenici z igralcem manj, drugi rumeni karton si je namreč prislužil Loic Remy, vendar pa so si kljub terenski premoči domačih varovanci Pepeja Bordalasa uspeli priigrati zadetek. Po akciji Getafeja je namreč v kazenskem prostoru Keylorja Navasa padel Jorge Molina, posnetek je sicer pokazal, da se je Nacho dotaknil le žoge, kljub temu pa je sodnik pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je spridoma izkoristil Francisco Portillo, ki je s tem zmanjšal zaostanek gostov.

Sledilo je maščevanje Ronalda, ki je uspel zatresti mrežo, vendar je španski delivec pravice zadetek razveljavil, saj je portugalski nogometni virtuoz v napadu storil prekršek. To ga ni zaustavilo, v 78. minuti je z glavo še povišal vodstvo galaktikov na 3:1. Lepa priložnost za povišanje vodstva se je v sodnikovem podaljšku ponudila še odlično razpoloženemu Baleu, ki pa je na žalost domačih navijačev zatresel zgolj vratnico.

Real Madrid - Getafe 3:1 (2:0)

Bale 24., Ronaldo 45., 78.; Portillo 65./11-m