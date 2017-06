Mlade zmaje je zaustavil šele kasnejši prvak Chelsea

Skupna fotografija mladih nogometašev Olimpije in madridskega Atletica. Zmaji so rdeče-bele ugnali z 1:0. (Foto: NK Olimpija Ljubljana)

Mladi zmajčki so že v uvodnem skupinskem delu, v katerem je v 16 skupinah sodelovalo kar 128 moštev, opozorili nase. Enkrat so remizirali, sedem tekem pa dobili, med drugim tudi proti slovitemu Atletico Madridu, ki je v prvem delu tekmovanja prejel zgolj en gol - prav proti Olimpiji. Tudi v nadaljevanju so zmajčki pokazali odlične predstave, saj so v skupini z angleškim Sunderlandom, avstrijsko Admiro Wacker in srbsko Crveno zvezdo osvojili fantastično prvo mesto in se uvrstili med najboljših osem. Tam jih je pričakal kasnejši prvak Chelsea, ki je bil kljub izenačeni igri na obeh straneh nekoliko srečnejši in slavil z 2:0. Sledil je boj za peto mesto, kjer je prav tako zmanjkalo nekaj sreče, saj je bil Makkabi Frankfurt uspešnejši po izvajanju kazenskih strelov. Sledila je še tekma za sedmo mesto, ki pa Olimpiji ni predstavljala težav, slovaška Petržalka je padla s kar 5:0.





Mladi nogometaši Olimpije so pod taktirko trenerja Hajra Rizvića odlično nastopili na turnirju v Avstriji. (Foto: NK Olimpija Ljubljana)

"Žal nam je poraza proti Chelseaju, ki je bil naš edini na turnirju po rednem delu, ampak v vsakem primeru smo ponosni na naše fante. Olimpijo so predstavljali tako kot se spodobi, z odlično igro in odnosom do nogometa pa so bili vzor številnim večjim klubom, ki so sodelovali na turnirju," je po turnirju za uradno spletno stran kluba ponosno dejal trener Hajro Rizvić.



Rezultati mladih zmajev na Dunaju:

Olimpija - Stadlau 2:0

Olimpija - FC Slovaško 5:0

Olimpija - Vatan 1:1

Olimpija - Innsbruck 2:0

Olimpija - Tutin 2:1

Olimpija - Atletico Madrid 1:0

Olimpija - SC Brunn 16:0

Olimpija - Sunderland 1:2

Olimpija - Crvena Zvezda 2:1

Olimpija - Admira Wacker 2:1

Olimpija - Petržalka 5:0

Olimpija - Makkabi Frankfurt 0:0 (5:6)

Olimpija - Chelsea 0:2