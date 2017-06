Mladi zmaji premagali evropskega velikana iz Madrida

Mladi nogometaši Olimpije in madridskega Atletica na turnirju na Dunaju. (Foto: NK Olimpija Ljubljana)

Na turnirju igra 128 moštev iz cele Evrope, vključno z velikani kot so Juventus, Chelsea, Manchester United, Roma, Inter in Atletico Madrid. No, prav slednji pa je že okusil moč mladih zmajev, saj je na medsebojni tekmi klonil z 0:1. Skupno so Ljubljančani v skupinskem delu odigrali sedem tekem, na njih pa osvojili 19 točk (gol razlika 19:2), torej šest zmag in remi. To pomeni, da so se varovanci Hajra Rizvića uvrstili med 32 najboljših moštev, za preboj med najboljših osem pa potrebujejo vnovično prvo mesto v skupini s Crveno zvezdo, Sunderlandom in Admiro Wacker.



"Pred turnirjem nas nihče ni jemal resno, zdaj se pa kar zgledujejo po nas. Premagali smo Atletico, in to povsem zasluženo, saj smo bili boljši. Verjamem, da bomo še naprej kazali takšne igre. Že zdaj sem ponosen na fante," pred najbolj pomembnimi tekmami na turnirju za uradno spletno stran Olimpije pravi trener Rizvić.



Rezultati uvodnega skupinskega dela:

Olimpija 2:0 Stadlau

Olimpija 5:0 FC Slovasko

Olimpija 1:1 Vatan

Olimpija 2:0 Innsbruck

Olimpija 2:1 Tutin

Olimpija 1:0 Atletico Madrid

Olimpija 16:0 SC Brunn