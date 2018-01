Chelsea tudi z igralcem več ni uspel 'prelisičiti' Leicestra, spursi s pokrom zadetkov nad Everton

Chelsea v letošnjem koledarskem letu še ni vknjižil zmage, po dveh remijih na derbijih s topničarji se je tudi pokalno gostovanje pri Norwichu za modre končalo brez zadetka.

Dodatne težave za modre predstavlja tudi poškodba Garyja Cahilla. (Foto: AP)

V 23. krogu Premier League so varovanci Antonija Conteja na Stamford Bridgeu gostili Leicester City, s katerim na zadnjih nekaj tekmah niso imeli posebnih težav, septembra so se na gostovanju veselili zmage z 1:2, pod strelce pa sta se vpisala N'Golo Kante in Alvaro Morata, medtem, ko je mrežo Thibauta Courtoisa iz enajstmetrovke zatresel Jamie Vardy.

Tokrat pa je bila tehtnica moči vsaj v prvem polčasu nagnjena v prid gostov z Leicestra. V prvih minutah je bil prav posebno nevaren Shinji Okazaki, ki se je dvakrat znašel pred vrati domačega moštva, vendar pri zaključnem strelu ni bil dovolj natančen. Gostje so pritisk na vrata modrih le še stopnjeval, med strelce pa bi se v 12. minuti lahko z glavo vpisal Wilfred Ndidi, vendar pa je veselje gostov z izjemno obrambo preprečil belgijski čuvaj mreže.

Rdeči karton si je prislužil Benjamin Chilwell. (Foto: AP)

Gary Cahill odšepal z igrišča, namesto njega vstopil Andreas Christensen

Po začetnem pritisku gostov so se za kratek čas prebudili tudi domači, Kasperja Schmeichela je z lepim strelom zaposlil zvezdnik londonskega kluba Eden Hazard, ki ga že dalj časa povezujejo s prestopom v madridski Real. Gostje z Leicestra so popolnoma presenetili domače in večji del prvega polčasa narekovali ritem na zelenici, skrbi Chelseaja pa je še povečala poškodba branilca Garyja Cahilla, ki je je zaradi poškodbe moral odstopiti mesto Andreasu Christensenu.

Po menjavi so modri za kratek čas spet pokazali zobe, vendar pa je obramba gostov poskus še pravočasno odbila, domači pa so se morali zadovoljiti s kotom. Tik pred koncem polčasa pa je z močnim strelom na vrata gostujočega čuvaja mreže poskušal še Cesc Fabregas, vendar pa je Schmeichel kljub zapoznelemu posredovanju uspel žogo odbiti stran.

Leicester tudi v drugem polčasu ni popuščal in bil vse do 68. minute precej nevarnejši od nasprotnika. Takrat pa je sledil hladen tuš za goste, zaradi dveh rumenih kartonov se je moral namreč posloviti Benjamin Chilwell, kar je bil voda na mlin domačega moštva. Modri so z igralcem več na vsak način skušali vknjižiti tri točke, najnevarnejši je bil poskus Tiemoueja Bakayoka, vendar pa so se ob koncu morali sprijazniti z novim remijem, ki jih ohranja tri točke pred četrto uvrščenim Liverpoolom.

Harry Kane je z novima dvema zadetkoma še povišal svoj rezultat na lestvici strelcev. (Foto: AP)

Tottenham je na domači zelenici gostili Everton, ki v na stadionu Wembley utrpel že tretji zaporedni poraz. Čeprav so gostje v 22. minuti prvi zatresli mrežo, pa je sodnik zadetek Wayna Rooneya zaradi prepovedanega položaja razveljavil. Domači so se maščevali kmalu zate, ko je po podaji Serga Aurierja žogo v mrežo gostov potisnil Heung-Min Son.

Prav južnokorejski nogometaš pa je igral pomembno vlogo, ko je žogo podal zvezdniku spursov Harryju Kaneu, slednji pa je zatresel prazno mrežo gostov. Prvi strelec angleškega prvenstva je bil natančen tudi dve minuti kasneje, ko je še drugič na tekmi premagal gostujočega čuvaja vrat. Zadnji žebelj je v krsto Evertona zabil Christian Eriksen, ki je s strelom proti levi vratnici kronal nove tri točke spursov.

Rezultata 23. kroga Premier League:

Chelsea - Leicester 0:0

Tottenham - Everton 4:0 (1:0)

Son Heung-Min 26., Kane 47., 59., Eriksen 81.