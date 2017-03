Modrić se je razveselil (nepričakovanega) Barcinega spodrsljaja: 'Sodniki? Prepričan sem, da Realu ne pomagajo namerno'

Zadrčan Luka Modrić na tekmi proti ekipi iz Betisa, tako kot večina njegovih soigralcev, ni blestel. Real je kljub temu v končnici, kot že tolikokrat z golom Sergia Ramosa, le prišel do zmage (2:1) in spet zavzel vrh prvenstvene tabele v Primeri Division. A po poročanju številnih medijev na Pirenejskem polotoku je zmago belega baleta "tlakovala" tudi sodniška četvorka. "Mateo Lahoz bi moral izključiti vratarja Keylorja Navasa že v zgodnji fazi tekme, v drugem polčasu pa je neupravičeno razveljavil zadetek Cristiana Ronalda," so (dokaj) enotni španski mediji. Katalonski bolj poudarjajo kočljivo situacijo v prvem polčasu, ko je Navas krenil iz gola in se "srečal" z nasprotnikom zunaj kazenskega prostora. Po mnenju El Munda Deportiva bi moral biti izključen. Kostariški vratar je nekaj minut po tem glavni krivec za vodstvo ekipe iz Seville.





Kolega iz hrvaške reprezentance Luka Modrić in Ivan Rakitić sta bila različno razpoložena po 27. krogu Primere Division. (Foto: AP)

Navas je svojo grobo napako popravil v izdihljajih tekme, ko je odlično posredoval ob strelu z glavo Rubena Castra. "Ob polčasu smo vsi v slačilnici bodrili Keylorja. Napake so del igre, so človeški faktor in brez njih bi bilo precej manj zanimivo," je Asu zaupal Luka Modrić in pohvalil ekipo za nepopustljivost v končnici tekme.

Madridski Real je že na 48. tekmi zaporedoma dosegel vsaj zadetek, pred tem je rekord držala Barcelona s 44 tekmami.

"Tako kot v preteklosti, smo tudi tokrat verjeli, da nam bo v končnici uspelo. Ta zmaga in te tri točke so velika stvar pred nadaljevanjem sezone," je ponavljal izkušeni hrvaški ideolog igre galaktikov, ki se ni mogel izogniti vprašanju o sodnikih in domnevni pomoči Realu. "Prepričan sem, da nihče od njih ne greši namenoma. Da pomagajo Realu? Nikakor ne," je prepričan Hrvat, ki je proti Betisu odigral jubilejno dvestoto tekmo v dresu Reala. "Vnovič smo na vrhu. Morda bo ta krog celo odločilen v boju za naslov španskega prvaka. Priznati moram, da nismo pričakovali spodrsljaja Barce. Smo pa zato toliko bolj veseli. Čeprav v Ligi prvakov "lovimo" zgodovino, pa nam veliko pomeni Primera Division, saj želimo španski naslov po nekaj letih za vsako ceno vrniti v Madrid. "