Modrić v slogu Ronalda 'grozi' s slovesom, a od dresa reprezentance: Nisem sprejel dokončne odločitve

Pričanje na sodišču je Modriću vzelo veliko energije. (Foto: AP)

Modrić na Hrvaškem ne pada le po priljubljenosti med navijači, temveč tudi na lestvici najbolje plačanih športnikov. Hrvaški košarkarski reprezentant Bojan Bogdanović je namreč postal najbolje plačani hrvaški športnik s podpisom dvoletne pogodbe z moštvom severnoameriške košarkarske lige NBA Indiana Pacers v vrednosti 21 milijonov dolarjev (18,5 milijona evrov), je poročal ameriški novičarski portal ESPN.

V obširnem intervjuju za osrednji španski športni dnevnik MARCA je Luka Modrić priznal, da se še ni odločil, če bo po odmevnem sojenju Zdravku Mamiću nadaljeval reprezentančno kariero. Španski novinarski kolegi so se z zvezdnikom madridskega Reala po izjemno uspešni sezoni, ki se je končala z naslovom španskega in evropskega prvaka, pogovarjali v njegovem domačem Zadru. "Reprezentanca? Nisem sprejel dokončne odločitve. Bomo videli. Zdaj se želim osredotočiti na priprave z Real Madridom in se dobro pripraviti," je povedal Modrić in se nato razgovoril o vpletenosti v "primer Mamić", ki že dolgo vznemirja javnost v južni soseščini. "To so neugodne in zapletene okoliščine, a imam čisto vest. Treba je počakati, da se to konča, nič drugega," je o sojenju prvemu možu zagrebškega Dinama, od koder je Modriću tudi s pomočjo Mamića uspel prvi večji prestop kariere v Tottenham, povedal 31-letnik. "Ne morem več govoriti o tej temi, ni lepo, zapleteno je. To je nekaj, kar se je zgodilo pred veliko leti, za mene je to, kar se dogaja zdaj, zelo težko, toda veliko reči v življenju sem zdržal in prepričan sem, da bo tako tudi tokrat in da bo vsega hitro konec, da bom lahko na vse skupaj pozabil. Zdaj razmišljajo proti meni, ne da bi res vedeli, kako stojijo reči. Težko mi je, toda ne morem iz svoje kože."

Veliko prijetnejša je bila seveda tema pretekle šampionske sezone Real Madrida. Modrić zasluge za velike uspehe na vseh frontah pripisuje trenerju Zinedinu Zidanu. "Imeli smo zelo dolgo klop v pretekli sezoni. To je bila trenerjeva zasluga, vedel je, kako izvleči maksimum iz vsakega igralca, to pa nam je zelo pripomoglo, da smo v zaključek sezone vstopili v 'top' formi," ocenjuje Modrić. "Vsi smo bili na visoki ravni. To je bila razlika v primerjavi s preteklimi sezonami, v katerih smo bili na koncu utrujeni. Zdaj nam je z vsemi temi rotacijami pomagal trener, ker je vsak igralec s klopi odigral dobro in pomagal ekipi. Tako je bilo veliko lažje izpolnjevati tisto, kar je Zidane hotel. To so bile ključne podrobnosti za osvajanje dvojne krone. Je to najboljša slačilnica, v kateri sem kadarkoli bil? Težko je reči, ko pa osvojite vse to, kar smo osvojili mi, bi lahko rekli, da je. Vsak igralec je zelo kakovosten, vseh 24, zaradi vsega tega bi lahko odgovoril z 'da'. Še močneje sem doumel, da je ekipa najpomembnejša. Vsak igralec, vsaka oseba okoli moštva je zelo pomembna. Na prvem mestu je želel trener poslati to sporočilo. To smo se naučili. Ekipa."

Modrić proslavlja vodilni zadetek Cristiana Ronalda v Cardiffu. (Foto: AP)

Finala Lige prvakov iz Cardiffa, kjer je Real v drugem polčasu pometel z Juventusom in slavil s 4:1, si Modrić še ni ogledal v celoti. Belemu baletu je z dvema goloma Cristiana Ronalda ter z zadetkoma Casemira in Marca Asensia prvič v novejši zgodovini Lige prvakov uspelo ubraniti evropski naslov, tudi v prihajajoči sezoni pa bo najbrž glavni favorit za nepredstavljivi "hat-trick" naslovov. "Posnetka še nisem pogledal v celoti, samo vrhunce, nekajkrat," je nadaljeval Modrić. "Ostal mi je spomin na karakter ekipe, duh in to, da nismo želeli odnehati. Ko pogledate, kako smo osvajali Ligo prvakov, posebej prvikrat v Lizbonu in Milanu ... V prvi sezoni smo praktično že izgubili, a nikoli nismo nehali verjeti, da lahko spremenimo to situacijo. Nato ta karakter, mirnost v trenutkih, kakršne so bile enajstmetrovke na San Siru, in ta tretji ... Vse to je tudi naša kakovost. To ostaja z mano po teh treh naslovih. Je pa res, da je bilo v Cardiffu med slavjem kar nekaj nereda. Nismo mogli normalno slaviti s svojimi družinami, navijači, nismo mogli pokazati trofeje ... Ne vem, koliko ljudi je bilo na igrišču. Fotografi, kamere ... Niso nam dovolili, da slavimo v miru z družinami in navijači. Toda najvažnejša stvar je bila zmagati, in to je to (smeh)."

Prestop iz Tottenhama v Real ni bil lahek, predsednik Londončanov Daniel Levy se je leta 2012 izkazal za neizprosnega pogajalca, a je Modrić na koncu le oblekel beli dres belega baleta, za katerega priznava, da ga bo težko zapustil. "Nisem preveč trpel. Nikoli nisem dvomil o sebi, vedel sem, da mi bo uspelo v Madridu, čeprav nisem bil na pripravah z ekipo, pa sem prišel v klub, ki od prvega dne zahteva, da si na visoki ravni, zahteve so neverjetne, vedel sem, da bom malce trpel, da ne bom mogel pokazati tistega, kar sem pokazal pozneje," je o začetkih pod Josejem Mourinhom, ki ga je prepričal šele v drugi polovici sezone, dejal Modrić. "Toda užival sem v teh trenutkih, od prvega dne, ko v težkih okoliščinah nisem prenehal verjeti vase. Delal sem še bolj, da bi mi le uspelo. Celotne okoliščine na začetku so mi pomagale, da sem se veliko naučil, tudi v prihodnje. Odločitev o odhodu iz Madrida gotovo ni lahka. Ko od tu odhajaš, ni nič več enako. V najboljšem klubu na svetu si, to je gotovo, od tam lahko greš samo nižje. Vsak ima svoje razloge in svoje motive. Jaz se tu ne vidim, če bom tako nadaljeval, bom storil vse, da bi ostal, toda reči se v nogometu hitro spremenijo," je še povedal dalmatinski maestro, ki kljub napovedanemu slovesu desetice Jamesa Rodrigueza ne načrtuje sprememb na svojem hrbtu: "Moja številka? Če bi me pred dvema ali tremi leti vprašali, bi vam rekel, da si želim številke deset, zdaj pa mi ta številka ne diši več tako. Všeč mi je številka 19 in ne načrtujem, da bi jo zamenjal."