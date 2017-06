Modrić z lažnim pričanjem skušal rešiti Mamića?

Nogometaš e bil zaradi odgovorov deležen številnih kritik s strani javnosti. (Foto: AP)

Osiješko tožilstvo je danes sprožilo preiskavo proti hrvaškemu nogometnemu reprezentantu in igralcu Real Madrida Luki Modriću zaradi suma, da je prejšnji teden lažno pričal na sojenju svetovalcu nogometnega kluba Dinamo Zdravku Mamiću. Tožilstvo meni, da je Modrić na sojenju lagal, ko je govoril o finančnih pogodbah z Mamićem. Tožilstvo sumi, da je Modrić kljub opozorilom sodišča, da mora na obravnavi govoriti zgolj resnico ter da je lažno pričanje kaznivo dejanje, prejšnji teden spremenil svoje izjave glede spornih pogodb z Mamićem v primerjavi z izjavami preiskovalnemu tožilcu leta 2015. Kot so zapisali na spletni strani tožilstva, obstaja upravičeni sum, da ni povedal resnice, ko je omenjal aneks pogodbi o profesionalnem igranju, ki ga je podpisal z Dinamom leta 2004. Na podlagi aneksa je bilo določeno, da v primeru prestopa v drugi klub vrednost transferja delita s klubom v razmerju 50:50.

Modrić je prejšnji torek kot priča na sojenju Mamiću in še trojici zaradi domnevnih finančnih malverzacij in utaje davkov spremenil prvotno izjavo o razdelitvi zaslužka od morebitnega prehoda v drugi nogometni klub. Pojasnil je, da je med preiskavo mislil na aneks iz zasebne pogodbe, ki sta ju podpisala z Mamićem, ko je postal polnoleten in ne na pogodbo o transferju, ki jo je imel z Dinamom. Zanikal je tudi prvotno izjavo, da bi aneks podpisal naknadno, ko je že igral za Tottenham Hotspur v Londonu leta 2008. Če bo sodišče ugotovilo, da je šlo za lažno pričanje, Modriću grozi med šest mesecev in petimi leti zapora. Kapetan hrvaške nogometne reprezentance je bil zaradi svojih izjav na sodišču deležen številnih kritik v hrvaški javnosti, posebej med navijači, ki so nezadovoljni s stanjem v hrvaškem nogometu in so ocenili, da je ščitil Mamića. Nogometnemu zvezdniku so tudi očitali, da je na vrsto vprašanj odgovarjal z "ne vem", tudi na vprašanje, kdaj je prvič igral za hrvaško nogometno reprezentanco.

Sodišče Mamiću očita domnevne finančne malverzacije in utajo davkov. (Foto: AP)

Na sodišču v Osijeku poteka postopek o morebitni odgovornosti Zdravka Mamića, da je z bratom Zoranom Mamićem, nekdanjim glavnim direktorjem in članom uprave Dinama Damirjem Vrbanovićem in davkarjem Milanom Pernarom zagrebški klub oškodoval za najmanj 15,3 milijona evrov, da ni plačal davkov in drugih prispevkov v višini skoraj 1,6 milijona evrov ter da je preko "off-shore" podjetij od leta 2004 iz Dinama povlekel več kot deset milijonov evrov in pol milijona funtov. Nekdanji šef hrvaške nogometne zveze in izvršni podpredsednik Dinama Mamić, ki še zmeraj velja za najmočnejšo osebo v hrvaškem nogometu, je prejšnjo sredo sredi obravnave odpoklical svoja odvetnika, preden bi moral pričati drugi hrvaški nogometni reprezentant in član Liverpoola Dejan Lovren. Pričanje Lovrena so prestavili na september.

Hrvaški mediji so danes poročali, da sta Mamić in Lovren skupaj pela narodno pesem Ne može nam nitko ništa (Nihče nam nič ne more) na zagrebški poroki še enega Hrvata, ki igra v Realu iz Madrida, Mateja Kovačića. Modrića na poroki naj ne bi videli.