ESPN: 'Modrić je za Real to, kar je Iniesta za Barco'

Luka Modrić je z Realom v letu 2016 neporažen. (Foto: AP)

"V sezoni 2016/17 je Real še neporažen in ekipa trenerja Zinedina Zidana le še 180 minut oddaljena od zgodovinskega dosežka in absolutnega španskega rekorda. Fantastičen niz 39 tekem brez poraza zaenkrat še drži večni tekmec iz Barcelone, ki je bil uspešen v minuli sezoni," uvodoma poudarja v analizi ESPN. Slednji v natančni analizi iger in rezultatov Madridčanov navaja, da je Real uspešno preživel obe letošnji najtežji gostovanji v Primeri Division, proti Atleticu in Barceloni, na drugi strani pa opozarja na zaskrbljujočo obrambo in slabšo formo vratarja Keylorja Navasa. In kdo je tisti, ki ga ESPN "rine" v prvi plan?





Luka Modrić in Ivan Rakitić na El clasicu. (Foto: AP)

"Luka Modrić. Njegova vrnitev po poškodbi je navdušila Santiago Bernabeu. Z njim v ekipi je Real na gostovanju proti Atleticu in Barci osvojil štiri točke, prav on je asistiral Sergiu Ramosu za remi na Camp Nouu, brez njega pa je ekipa na domačem travniku osvojila zgolj dve točki proti Villarrealu in Eibarju." ESPN še posebej opozarja na igro Hrvata na derbiju z Barcelono. "To kar je Andres Iniesta za Barco, je Modrić za Real. Skoraj ne pomnimo slabe igre, njegov vpliv na predstave galaktikov je težko izmerljiv. Real je enostavno bolj uspešen, ko je v igri ta 31-letni hrvaški vezist," zaključuje ESPN.