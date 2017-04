Mojstrovina Firerja in gol Batrovića za miren spanec Domžal pred obiskom Novega mesta

Domžalčani se veselijo zmage nad Krko. (Foto: Damjan Žibert)

Domžalčani so imeli v prvem polfinalnem dvoboju jasen status favoritov. Ne le zaradi razmerja moči med prvo- in drugoligaškim klubom, pač pa tudi zaradi dobre forme Domžal, ki so na prvoligaški lestvici že ujele spomladi povsem razglašeno Olimpijo.

Ta bo v sredo ob najmanj primernem času ob največji krizi zadnjih sezon gostila največje tekmece iz Maribora, Domžalčani pa so prvi del naloge opravili že danes. Na koncu je bil izid 2:0. Prvi polčas se je iztekel po pričakovanjih, z domžalsko premočjo, a brez prednosti pri zadetkih. Gostje so se dobro branili, razpoložen pa je bil tudi vratar Darko Marjanović. Domači so si pripravili tri zrele priložnosti, po katerih bi lahko povedli. V 16. minuti je na sicer precej težkem terenu, igrišče je bilo razmočeno in blatno, po podaji Zenija Husmanija z leve strani močno streljal Jure Balkovec, a ni bil dovolj natančen. Nekaj minut zatem so domači izvedli hiter napad, Matjašič je dobro podal do Balkovca, ta pa je podaljšal do Alena Ožbolta. Napadalec domačih je sprožil proti vratom gostov s kakšnih sedmih metrov, vratar Darko Marjanović pa je ostal nepremagan. V 23. minuti je sledila še ena podobna akcija Domžal, tokrat je bil podajalec Jure Matjašič, ki je žogo spravil do Amadeja Vetriha, ta pa je bil s kakšnih desetih metrov premalo natančen in žogo poslal prek vrat. Do konca polčasa je ostal izid 0:0, Krka pa ni sprožila strela proti domačemu vratarju Dejanu Miliću.

Rožman nadaljuje z dobrimi rezultati na klopi Domžal. (Foto: Damjan Žibert)

Nadaljevanje je bilo podobno kot prvi polčas - Domžale s terensko premočjo, Krka pa je, drugače kot v prvem delu, mrežo zadržala nedotaknjeno samo 12 minut. Domžale so namreč v 57. minuti povedle po lepi akciji na levi strani in dolgi podaji Balkovca, pred golom pa je bil pred vratarjem in obrambo tekmecev najbolj spreten Ivan Firer, ta je v igro vstopil v drugem delu, ter z izjemno potezo z levo nogo žogo dvignil prek vratarja in jo poslal v gol. Domžalčani so po vodilnem zadetku še stopnjevali napade, v 66. minuti pa so bili zelo blizu drugemu zadetku. Do žoge je na kakšnih 18 metrih prišel Balkovec ter silovito udaril, vratar Krke je bil nemočen, a ga je rešila prečka. Krka se je do konca krčevito branila, napadi Domžalčanov pa so se stopnjevali. Balkovec je imel v 78. minuti novo lepo priložnost, končalo pa se je tako kot pri prejšnji; z močnim strelom, tokrat s prostega strela z desne strani, je spet zadel prečko. Po tretji prečki v drugem polčasu pa je Krka vendarle drugič klonila. V 83. minuti je s kakšnih 14 metrov z lobom vratarja skušal ukaniti Luka Žinko, žoga pa se je spet odbila od vratnice, a na srečo Domžalčanov natančno do Veljka Batrovića, ki mu z enega metra ni bilo težko zadeti za 2:0. Povratna tekma v tem polfinalnem paru nogometnega pokala bo v Novem mestu v sredo, 11. aprila.

Pokal Slovenije, polfinale, prva tekma:

Domžale - Krka 2:0 (0:0)

Firer 57., Batrović 83.