Monaški strateg o Mbappeju: Vsak trener si želi zadržati svoje najboljše igralce, vendar to ni vedno mogoče

Kako dolgo bo Mbappe še nastopal v dresu monaškega nogometnega kluba? (Foto: AP)

Strateg monaškega kluba Leonadro Jardim je še pred tedni zatrjeval, da bo imel klubski talisman Kylian Mbappe še dovolj časa za nastope v vrstah nogometnih velikanov, v zadnjih dneh pa se zdi, da je popolnoma zamenjal ploščo. "Govoril sem z njim, vendar že sam ve, da ga želimo zadržati v svojih vrstah. Mislim, da bomo uspeli skupaj z njim sprejeti najboljšo odločitev. Vsak trener si želi zadržati v svojih vrstah svoje najboljše igralce, vendar to ni vedno mogoče. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, trenutno pa je najpomembnejše prav to, da se osredotočimo na delo," je prepričan trener na klopi Monaca, medtem ko si tudi monaški princ želi obdržati mladostnika v rdeče belem dresu.

Prav zato je mladi Francoz na čelu kampanje za prihajajočo sezono v kateri so predstavili nove klubske majice, s to gesto pa so želeli v klubu nekoliko tudi pomiriti svoje navijače. Kljub temu se zdi, da mladi francoski nogometaš nad klubsko željo ni najbolj navdušen. Pred časom je namreč s svojega spletnega profila na Twitterju odstranil profil svojega trenutnega delodajalca, angleški mediji pa že namigujejo, da tudi vodilni v klubu že iščejo zamenjavo na Otoku, v oči naj bi jim padel nogometaš Stoke Cityja Julien Ngoy.