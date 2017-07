Morata po 'rdeči košarici' v Chelsea? Arsenal želi 80 milijonov evrov za Alexisa

Alvaro Morata bo očitno vseeno kariero nadaljeval na Otoku, a ne v rdečem, temveč v modrem dresu. (Foto: AP)

Po poročanju vselej dobro obveščenega španskega častnika AS, naj bi bil napadalec madridskega Reala Alvaro Morata tik pred tem, da postane igralec londonskega Chelseaja. Prestopa saga okoli španskega napadalca se vleče že večji del poletja. Najprej se je za njegove usluge zanimal Manchester United, a je Joseja Mourinha očitno odvrnila cena, ki so jo postavili pri aktualnih španskih in evropskih klubskih prvakih. Real naj bi namreč za napadalca, ki se v minuli sezoni ni pretirano naigral na Santiago Bernabeuu, zahteval kar 80 milijonov evrov odškodnine. In glede na to, da Real in United nimata najboljše zgodovine okoli prestopov, sploh po fiasku, ki se je zgodil, ko je prestop Davida de Gee padel v vodo v zadnjem trenutku. Tako so se pri 20-kratnih angleških prvakih odločili, da ne bodo pustili, da jih Real izsiljuje in so svojo pozornost preusmerili v Romela Lukakuja, ki je za razliko od Morate preizkušen napadalec v Premier League in tudi fizično bolj ustreza igranju na Otoku, kot pa Španec. Rdeči vragi so tako napad okrepili z Belgijcem, zanj pa naj bi po poročanju otoških medijev plačali kar 85 milijonov evrov.

Zgodba pri Chelseaju pa je ravno obratna. Njihova prva želja v napadu je bil prav Lukaku, ki je sicer že bil član Londončanov, a se je v želji po rednem igranju leta 2014 preselil v Everton. Tako so sedaj aktualni angleški prvaki svojo pozornost preusmerili v Morato. Trener modrih Antonio Conte naj bi bil velik oboževalec napadalca, ki je v minuli sezoni, kljub majhni minutaži, prispeval 15 prvenstvih zadetkov ob pohodu Reala do naslova državnih prvakov.

Arsenal želi 80 milijonov za Sancheza

Pestro pa je tudi v severnem Londonu. Pred dnevi se je Arsenal za rekordno odškodnino v zgodovini kluba okrepil s francoskim napadalcem Alexandrom Lacazettom. In to je podkrepilo govorice, da bo to poletje klub zapustil najboljši igralec minulih sezon Alexis Sanchez. Reprezentant Čila naj bi bil že dalj časa nezadovoljen z vodstvom kluba, ki naj ne bi bilo sposobno zagotoviti dostojnega igralskega kadra, s katerim bi se topničarji lahko borili za lovorike na vseh "frontah". Čeprav je Arsene Wenger pošteno odprl denarnico in na stadion Emirates za 60 milijonov pripeljal Lacazetta, pa to vseeno ni dovolj, da bi prepričal Sancheza, da ostane in podpiše novo pogodbo, ki se mu sicer izteče prihodnje poletje. Za njegove usluge naj bi se po poročanju otoških medijev najbolj ogrel Manchester City. Pep Guardiola je velik oboževalec Sancheza, saj ga je prav on leta 2011 pripeljal na Camp Nou, ko je bil še trener Barcelone. In sedaj naj bi si ga katalonski strateg zaželel še v sinje modrem dresu. City je sicer na Arsenalov naslov že poslal ponudbo v višini 50 milijonov evrov, a je bil zavrnjena, saj naj bi topničarji svojega prvega strelca ocenili na kar 80 milijonov evrov. Glede na sedanje stanje na nogometni tržnici, te vsote sploh niso več presenetljive.

Bo Sanchez znova združil moči z Guardiolo? (Foto: AP)