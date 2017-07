Uradno: Alvaro Morata Santiago Bernabeu zamenjal za Stamford Bridge

Alvaro Morata je beli dres zamenjal za modrega. (Foto: AP)

Angleški nogometni prvak Chelsea je na svoji spletni strani potrdil, da se je z vodstvom Real Madrida dogovoril za prestop španskega reprezentanta Alvara Morate. Španski prvak bo za napadalca prejel 80 milijonov evrov. Morata in Chelsea se morata dogovoriti še o podrobnostih pogodbe, zatem 24-letnika čaka še zdravniški pregled.

Prestop je medtem potrdil tudi Real Madrid. Morata naj bi po po čim hitrejšem postopku zapustil pripravljalni tabor Reala v ZDA in odletel v London. Britanski mediji poročajo, da bo Chelsea Morati ponudil petletno pogodbo, vsak teden bo prejel 150.000 funtov. Morata je v zadnji sezoni na 43 tekmah za Real dosegel 20 golov ter osvojil ligo prvakov in španski državni naslov. Madridčani so napadalca od Juventusa odkupili pred letom.