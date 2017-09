Moratti se vrača v Inter? Navijači so presrečni ...

Massimo Moratti (Foto: Reuters)

Po poročanju italijanske Telelombardije naj bi posel zaključili naslednji mesec, navijači pa so nad tem navdušeni. Massimo Moratti je bil na čelu Interja od leta 1995 do leta 2013, v tem obdobju je Inter, pri katerem že nekaj časa brani nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović, osvojil Ligo prvakov, pokal Uefa, pet naslovov državnega prvaka in štiri domače pokalne naslove. V moštvo je investiral okoli 1,5 milijarde evrov, v klub je pripeljal velika nogometna imena, kot so brazilski Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Luis Figo, Samuel Eto'o, Christian Vieri, Roberto Baggio ...