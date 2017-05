Moskovski Spartak po 16 letih ruski nogometni prvak

Nogometaši Spartaka iz Moskve so v nedeljo postali novi ruski prvaki. Naslov, prvi po 16 letih in skupno deseti, so osvojili, potem ko je Zenit iz Sankt Peterburga, edina ekipa, ki je še imela možnosti v boju za naslov, na domačem igrišču z igralcem manj z 0:1 izgubil proti Tereku iz Groznega.