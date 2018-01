Moskovski Spartak spet na udaru zaradi rasizma: Twitter 'nori' po tvitu o čokoladah

Že decembra je Evropska nogometna zveza (Uefa) sprožila postopek proti moskovskemu Spartaku zaradi dogodkov s tekme v Uefini Youth League, mladinski Ligi prvakov, kjer so se Rusi merili z Liverpoolom. Spartakov kapetan Leonid Mironov naj bi se z rasističnimi žaljivkami spravil nad Rhiana Brewsterja, Spartak, ki je bil v minulem letu nasprotnik Maribora v "članski" Ligi prvakov, pa je zdaj spet na udaru.

Vezist Fernando (v dvoboju z Mariborčanom Marwanom Kabho) je na kasnejšem videoposnetku zatrdil, da je Spartak "kot družina", v kateri ni prostora za rasizem. (Foto: AP)

Moskovčanom se je zalomilo na Twitterju, kjer so raztezanje nekaterih svojih temnopoltih nogometašev na vročem dubajskem soncu komentirali z rasistično primerjavo. Brazilci Luiz Adriano, Pedro Rocha in Fernando so se pojavili na videoposnetku s pripisom "poglejte, kako se čokolade topijo na soncu", objavi pa so Rusi dodali še nekaj smeškov. Na posnetku nekdo od članov moštva tudi izreče, da se "topi čokolada", šlo naj bi za branilca Georgija Džikijo, ki so mu med pripravami ravno na ta dan predali poročanje na uradnem spletnem računu na Twitterju.

Dejstvo, da bo Rusija poleti gostila svetovno prvenstvo, je kritike seveda še okrepilo, oglasila se je tudi organizacija FARE, ki se bori proti diskriminaciji in Uefi pomaga pri raziskovanju primerov rasizma.

"To kaže na šokantno raven nevednosti," je povedal izvršni direktor FARE Piara Powar in dodal, da je nedopustno, da "največji klub v Rusiji trpi in nato še izpostavlja takšne vrste neprimernih izjav". Spartak se je kasneje odzval z videoposnetkom, na katerem Fernando izjavi: "Pri Spartaku ni rasizma. Smo prijateljska družina."