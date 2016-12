Mourinho bo spet na veliko zapravljal, na njegovem seznamu želja naj bi bila tudi zvezda Atletica

"Če bo kateri izmed igralcev zapustil klub, tega ne bo storil, ker bi si to želeli mi, temveč na svojo lastno željo," je povedal Mourinho. (Foto: AP)

Strateg Rdečih vragov Jose Mourinho naj bi po poročanju tujih medijev v svoje vrste želel speljati Antoinea Griezmanna, Victorja Lindelofa, Nelsona Semedo in Tiemouea Bakayoko, ki bi v nekaj mesecih že lahko zaigrali na Old Traffordu. Najdražji med njimi naj bi bil napadalec Atletica iz Madrida, čigar klavzula znaša več kot 120 milijonov evrov, njegovega prestopa pa naj bi se veselil tudi reprezentančni kolega Paul Pogba. Veliko zanimanja je za mlada branilca portugalske Benfice, ki bi obogatila obrambno vrsto kluba iz Manchestra. Za veznega igralca Bakayoka se zanima tudi londonski Chelsea, kljub temu pa je 22-letni Francoz odlična izbira za izboljšanje sredine, kot smo je vajeni iz preteklih ekip pod vodstvom Mourinha. "Na portugalskem mediji skoraj vsak dan povezujejo novega Portugalca s prestopom v United. Te špekulacije so povsem normalne, vendar tako kot vedno ponavljam, rad imam svojo ekipo in rad bi obdržal svoje igralce v klubu," je povedal 'Mou', ki se je v tem trenutku osredotočil zgolj na zimski prestopni rok, "Bomo videli, kaj se bo zgodilo v tem prestopnem roku, morda bomo kupili igralca, vsekakor pa nič več," je prepičan trener Rdečih vragov, ki se že sedaj lahko pohvali s številnimi kvalitetnimi igralci.

Ob tem je tudi priznal, da so številni dobili precej manj priložnosti kot bi si jih sicer zaslužili. "Po pravici povedano, igralci kot sta Young in Memphis niso dobili dovolj priložnosti, da bi se lahko dokazali. Zato imam kar malce slabo vest," je priznal Portugalec in ob tem povedal, da igralce rajši kupuje v poletnem prestopnem roku kot zimskem, saj ima v poletnih tednih na voljo več časa in izbire. Vsekakor pa bo moral Manchester, ki se trenutno nahaja na 6.mestu angleške Premier League ob močni konkurenci, še hudo potruditi, če bo želel ujel prva štiri mesta, ki vodijo v Ligo prvakov.