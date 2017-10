Ibrahimovićev povratek navdušuje Mourinha: Mislim, da se bo vrnil še letos

Mourinho (na fotografiji) med treningom svojega kluba. (Foto: AP)

Manchester United boste lahko 31. oktobra prvič v tej sezoni Lige prvakov spremljali v živo na Kanalu A in VOYO, kjer bomo prenašali dvoboj rdečih vragov z Benfico na Old Traffordu.

Zlatan Ibrahimović je na stranskem tiru pri Manchester Unitedu vse od aprila, ko je utrpel hujšo poškodbo kolenskih vezi na tekmi izločilnih bojev Lige Evropa z belgijskim Anderlechtom. Rdeči vragi poleti niso podaljšali pogodbe z nekdanjim švedskim reprezentantom, ki je bil prvi strelec kluba v svoji prvi sezoni na Otoku, nato pa so se Angleži z nekdanjim članom Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Internazionaleja, Barcelone in Paris Saint-Germaina le uspeli dogovoriti. Navijači Uniteda že nekaj časa odštevajo dneve do njegovega povratka, trener Jose Mourinho pa jih je po zmagovitem povratku iz Lizbone, kjer so vragi dobili tekmo tretjega kroga Lige prvakov proti Benfici (1:0), razveselil v napovedniku ligaškega dvoboja s Huddersfield Townom. Ibrahimović je zdaj povsem pod nadzorom zdravnikov kluba, 36-letni napadalec pa bi lahko po ocenah Mourinha nastopil še prej od prvotnih pričakovanj.

"Zlatan je tukaj, tukaj dela, pod našim nadzorom," je na novinarski konferenci pred gostovanjem na stadionu Johna Smithsa dejal Mourinho. "Dela tako, tako, tako, tako trdo, a ne bo se vrnil naslednji teden ali v naslednjih nekaj tednih, pustimo mu, da si vzame čas in se vrne, ko bodi vsi čutili, da je trenutek pravi. Ali mislim, da se bo vrnil leta 2017? Da, mislim. A to je le občutek," je nadaljeval Mourinho, ki bo na tekmi z novinci v Premier League lahko računal tudi na mladega Marcusa Rashforda, potem ko so se pojavljale bojazni, da bo eden največjih otoških talentov moral počivati zaradi poškodbe kolena, s katero je zapustil tekmo v Lizboni.

Ibrahimović je bil zelo razpoložen že v prvi sezoni v družbi najboljših otoških klubov, a je nato na aprilski tekmi Lige Evropa staknil poškodbo, po kateri si še ni povsem opomogel. (Foto: AP)

Unitedova postava bo še naprej brez Paula Pogbaja, Marouana Fellainija, Erica Baillyja, Marcosa Roja in Michaela Carricka. "Imamo enak kader kot za tekmo z Benfico. Vsi vedo, da si vsak trener želi imeti na voljo vse igralce, nato je le vprašanje tega, kako se spopadeš s tem, kateri način misliš, da je najboljši. Za nekatere je bolje, da se spomnijo na to, da ekipa nima na razpolago vseh moči. Mi vedno poskušamo govoriti tako, da je to priložnost za preostale," je dodal Mourinho. "To ne pomeni, da igralcev ne pogrešaš, rad bi videl, da bi bili tukaj z nami. In, da, odgovor na vaše vprašanje je, da se nihče ne vrača po poškodbi, a kar imamo na voljo, je dobro."