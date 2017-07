Mourinho o povratku Ronalda v vrste rdečih vragov: To je misija nemogoče

Po porazu v polfinalu si je Ronaldo vendarle privoščil počitek. (Foto: AP)

Galaktiki so s pripravami že zaplavali v novo sezono, medtem pa se prvi zvezdnik kraljevega kluba Cristiano Ronaldo še vedno veselo prepušča počitniškim radostim. Medtem ko si bo Lionel Messi letos privoščil kar 43 dni odmora, pa bo Portugalčev vendarle nekoliko krajši. Zaradi nastopa v pokalu konfederacij je v počitniško vzdušje zaplaval šele s koncem junija, soigralcem pa naj bi se pridružil šele 8.avgusta na tekmi proti Manchester Unitedu. Če gre verjeti španski Marci pa bo izpustil tudi to in se po zdravniških testih ter sponzorskih obveznostih vnovič odpravil na dopust ter se ekipi pridružil šele pred superpokalno tekmo z Barcelono. Kljub počitnicam pa portugalski nogometni zvezdnik še vedno polni naslovnice časopisov.

Jose Mourinho se zaveda pomena Ronalda za madridskega nogometnega velikana. (Foto: AP)

Pred tedni, po obtožbah na račun utaje davkov, so javnost zajele glasne govorice o odhodu Ronalda iz vrst galaktikov, ki so Portugalca povezovale tudi z vrnitvijo na Old Trafford. O tem so nedavno povprašali tudi stratega na klopi Uniteda Joseja Mourinha, ki pa je priznal, da sam o tem nikoli ni razmišljal. "Na to nismo nikoli niti pomislili, saj je Ronaldo tudi v ekonomskem smislu nadvse pomemben člen madridskega Reala. Nismo prejeli nikakršnih znakov, ki bi nam dali misliti o njegovem odhodu. Nisem pristaš tega, da klub troši čas za igralce, ki o menjavi kluba ne razmišljajo in tudi Ronaldov prestop bi lahko označili zgolj kot 'Misija nemogoče'," je povedal portugalski strateg, ki pa zato ne skriva simpatij do Ronaldovega igralskega kolega Alvara Morate. Slednji je namreč že dalj časa v samem vrhu Mourinhovih želja, vendar pa je Portugalec ob tem izrazil razočaranje nad vodilnimi v vrstah kraljevega kluba: "To je vprašanje za Florentina Pereza. Klub namreč določi vrednost igralca, ne kupec. Morata pripada Madridu, ta pa se ni odločil za dogovor z nami. Tako preprosto je to. Žalostno," je povedal 'The Special One' in nadaljeval: "Z Alvarom naju veže prav posebna vez. Je namreč nekaj posebnega. Užival sem ob spremljanju njegove evolucije v Juventusu in Realu, vendar pa mislim, da se ne bo pridružil našim vrstam."