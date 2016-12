Mourinho povabil Fergusona na trening: Želel sem, da igralci vidijo velikega človeka

"Ni se vrnil, odkar je odšel, toda pripeljal sem ga nazaj, da bo spet s svojimi ljudmi," je Jose Mourinho povedal za United We Stand fanzine. Ferguson je z Unitedom v 26 sezonah kar 13-krat osvojil ligaški naslov ter dve lovoriki v Ligi prvakov. "Sem takšen tip osebe, ki ne vidi duhov. Spoštujem preteklost in vem, da ima rad ta klub," je dejal Mourihno, ki je po odhodu Fergusona že tretji trener na klopi rdečih vragov. "Sva v dobrem odnosu in to je njegova hiša," je še dodal Portugalec. "Ko si zaželi priti sem, v slačilnico, ko želi videti igralce na treningu, ve, da je tu več kot dobrodošel," je zaključil 'The Special One'.

Ferguson in Mourinho sta si v preteklosti stala nasproti, zdaj pa ostajata v dobrih odnosih. (Foto: AP)