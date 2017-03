Mourinho spodbudil navijače rdečih vragov: Pojdite pred Zlatanovo hišo in mu povejte, naj ostane

Zlatan je tudi na Otoku osvojil lovoriko, čeprav so bili številni pred njegovim prihodom prepričani, da mu to ne bo uspelo. (Foto: AP)

Manchester United je pod taktirko Joseja Mourinha osvojil prvo lovoriko. Portugalec je popeljal rdeče vrage do končnega slavja v angleškem ligaškem pokalu (EFL Cup). United je namreč v velikem finalu na slovitem Wembleyju s 3:2 premagal ekipo Southamptona, ki bi si po prikazanem tudi zaslužila prvo lovoriko po več kot štiridesetih letih. Toda Zlatan Ibrahimović je imel drugačne načrte in je z dvema zadetkoma vragom pomagal do prvega naslova v omenjenem tekmovanju po letu 2010, sam pa je osvojil že 30. "veliko" lovoriko v karieri. Šved je v letošnji sezoni daleč najboljši posameznik rdečih iz Manchestra, saj je v vseh tekmovanjih zabil že 26 golov, in navijači Uniteda se lahko zgolj sprašujejo, kje bi bila njihova ekipa, če v moštvu ne bi bilo švedskega veterana. Klub iz Old Trafforda je sicer v letošnji sezoni osvojil angleški superpokal in ligaški pokal, v igri za končno slavje pa so še v pokalu angleške nogometne zveze (FA), kjer jih v četrtfinalu čaka Chelsea, v Ligi Evropa, kjer se bodo v osmini finala pomerili z ruskim Rostovom in v Premier League, kjer pa imajo zelo malo možnosti za osvojitev naslova prvaka, zato so osredotočeni, da končajo med prvimi štirimi. Ta mesta namreč prinašajo uvrstitev v Ligo prvakov za prihodnjo sezono.

Prav zaradi teh uspehov in morebitnega nastopa v elitni Ligi prvakov si navijači rdečih močno želijo, da bi dres 20-kratnih angleških prvakov tudi v prihodnji sezoni nosil Ibrahimović. Mourinho je sicer že večkrat dejal, da so v klubu zadovoljni z izkušenim napadalcem in da mu bodo ponudili podaljšanje pogodbe še za eno sezono. Trenutna se mu namreč izteče po koncu letošnje sezone. Ibra je sicer zatrdil, da se o svoji prihodnosti na Old Traffordu ne bo odločil na podlagi uvrstitve v Ligo prvakov. "Moja odločitev nima nobene zveze z Ligo prvakov. V Manchester sem prišel, čeprav niso bili uvrščeni. Večkrat sem že prebral, da ne bom podaljšal, če se ne bomo uvrstili v Ligo prvakov, in to sploh ni res," je v svojem slogu odgovoril 35-letni Zlatan.

Svoje pa je nato pristavil še Mourinho, ki želi, da tudi navijači odigrajo pomembno vlogo pri odločitvi o prihodnosti njihovega najboljšega strelca v letošnji sezoni. "Nikoli ne prosim igralcev, da morajo podaljšati pogodbe. Nikoli ne prosim igralca, naj igra v moji ekipi. V preteklosti se je Zlatan odločil, da zapusti Inter in odide v Barcelono. Bil sem zelo žalosten, ampak ga nisem skušal ustaviti. Nisem takšen človek. Če pa bo treba, mislim, da bi morali navijači Uniteda oditi do njegove hiše in čakati tam vso noč. Prepričan sem, da bodo odšli. Želimo si in verjamemo, da bo ostal z nami še eno sezono," je po uspehu njegovega moštva na Wembleyju spregovoril 'The special one', ki je postal prvi trener Uniteda v zgodovini, ki je osvojil lovoriko že v prvi sezoni.