Mourinho tarča kritik otoških medijev, potem ko je svoje varovance označil za otročje

Jose Mourinho je svoje varovance označil za otročje. (Foto: AP)

"Nismo zmagali, ker smo zapravili neverjetne priložnosti, rekel bi kar smešne priložnosti, nato pa smo v zadnji sekundi naredili veliko napako v obrambi," je gostovanje v Leicestru, ki se je zaključilo z izidom 2:2, ocenil karizmatični portugalski strateg Manchester Uniteda Jose Mourinho. "Vse skupaj je seštevek napak v lahki tekmi, ki bi jo morali dobiti. Ekipa je igrala dobro in v drugem polčasu bi mogli zabiti že štiri, pet ali šest golov. Toda realnost je takšna, da je na koncu izid bil 2:2," je bil piker Mourinho.

Nekaj je biti jezen kot trener, drugo pa se počutiti odlično kot človek. Počutim se izvrstno, trdo delam. Jose Mourinho.

"Včasih narediš napake in nisi kaznovan, toda mi smo bili kaznovani. Mi smo bili kaznovani zaradi naših napak, kaj naj še dodam? Bila je lahka tekma, ki bi jo morali zmagati, toda kaj ko zapraviš tako velike priložnosti pred golom nasprotnika, nato pa otročje izgubiš žogo, za kar si na koncu kaznovan," je dodal Portugalec. "Otročje je bilo v njihovem kazenskem prostoru in otročje je bilo v našem. Napaka je sledila napaki in izgubili smo dve točki na tekmi, ki bi jo morali zlahka dobiti," je še okrcal svoje varovance. Na Otoku se je v medijih že vnela debata, ali je šel Mourinho, ki je svoje varovance označil za otročje, šel po remiju v Leicestru predaleč.

Kljub izgubljenima dvema točkama in kljub porazu v pokalnem tekmovanju proti drugoligašu Bristol Cityju Mourinho pravi, da se na klopi Uniteda počuti odlično. "Resnično se počutim dobro. Nekaj je biti jezen kot trener, drugo pa se počutiti odlično kot človek. Počutim se izvrstno, trdo delam,’’ je po tekmi angleškim novinarjem Sky Sports razlagal Mourinho.