Mourinho zbada nekdanje delodajalce in medije: 'Fenomenalna obramba in protinapad sta zdaj umetnost'

Mourinho je na Old Trafford prihajal kot trener Porta, Chelseaja in Real Madrida, vedno pa se ga je držal sloves trenerja, ki ima od varovancev raje zadetek manj v lastni kot zadetek več v nasprotni mreži. (Foto: AP)

Jose Mourinho se je spet lotil otoških medijev, tokrat kljub prepričljivi zmagi nad branilcem naslova Leicester Cityjem v Premier League (3:0). Mourinho je bil pred sedmo silo tokrat vsaj malce bolje razpoložen, a jih vseeno okrcal zaradi poročanja izpred deset in več let, ko si je Portugalec pokoril Otok s svojim moštvom Chelseaja. Modre sta takrat odlikovala odlična igra v obrambi in hitri protinapadi, na Stamford Bridgeu pa letos "Mourinhovo izročilo" nekako nadaljuje italijanski strateg Antonio Conte. Londončani korakajo proti novemu državnemu naslovu, Mourinho, ki je dvakrat vodil Chelsea, pa kljub ljubezni do modre barve ni pozabil zbosti Conteja in varovancev iz zahodnega dela prestolnice, potem ko se je United z zmago v Leicestru drugouvrščenemu Tottenhamu približal na pet točk zaostanka. Chelsea pred rdečimi vragi sicer beži za kar 14 točk, Mourinho pa se ob zadovoljstvu nad predstavami na zelenici še kako dobro spomni medijskih zapisov z začetka tisočletja. "Moja ekipa igra zelo dobro. A veliko, veliko let v moji karieri, še posebej v tej državi, ko so bile moje ekipe neusmiljene in ko so bile moje ekipe fenomenalne v obrambi ter zelo dobre v protinapadih, sem poslušal, teden za tednom, kako to ni bilo dovolj dobro, čeprav smo trikrat osvojili naslov," je na novinarski konferenci po zmagi nad prvaki opozoril Mourinho.

"Zdi se, da je v tej sezoni to, da si fenomenalen v obrambi in protinapadih, postala umetnost, zato je to v Angliji velika sprememba. A jaz ne želim spremeniti načina, na katerega igra moja ekipa," dodaja nekdanji trener Porta, Interja in Real Madrida, ki sicer ne skriva naklonjenosti do Chelseaja in njegovih navijačev, a s tovrstnimi izjavami je v tej sezoni že nekajkrat uspel ujeziti svoje stare londonske znance, medtem ko tudi redno hvali napadalno filozofijo Manchester Uniteda, po kateri slovi klub z Old Trafforda. Ta se bo v tej sezoni, prvi Mourinhovi v Manchestru, težko vključil v boj za naslov, ki mu je Conte v svoji prvi sezoni na Otoku že zelo blizu. V vsakem primeru pa tudi izjave Mourinha že zdaj skrbijo za še kako visoko temperaturo pred naslednjim dvobojem dveh velikanov angleškega nogometa. Conte je glede uspešnega recepta na klopi Chelseaja v nedavnem intervjuju za Sky Sport Italia povedal, da skuša poudariti "karakteristike vsakega posameznika", to pa je po Italijanovem mnenju glavni razlog za uspešnost v zadnjih mesecih. Mediji sicer vztrajno omenjajo njegovo spremembo taktične postavitve po bolečem porazu na mestnem derbiju z Arsenalom, ki naj bi prinesla vse uspehe.

"Imeli smo fleksibilnost in tudi inteligenco, da smo poiskali najboljše položaje in situacije, iz katerih izvlečemo karakteristike vsakega posameznika, to pa nam je uspelo v (postavitvi, op. a.) 3-4-2-1 ali 3-4-3, ki ju igramo," je povedal energični Conte, ki pravi, da je pripravljen "ubiti kogarkoli", ko gre za pomembne podrobnosti med tekmami. Tako je ob zadnji zmagi nad Arsenalom (3:1) nadrl pomočnika Angela Alessia, kar seveda ni ušlo televizijskim kameram. Conte tudi dodaja, da boj za naslov še ni odločen, v to ga prepričujejo tudi lastne izkušnje. "Skrbi me zaradi vseh petih klubov, ki nas lovijo, tega ne pravim le zaradi vraževerja. Govorim iz izkušenj, še posebej kot nogometaš," je še povedal Conte. "Osvojili smo veliko, a tudi veliko izgubili. V moji karieri sem osvojil Ligo prvakov, a tudi izgubil tri finalne tekme, vključno s finalom svetovnega prvenstva, zato pa sem tudi lačen in zelo tekmovalen. Ko danes pravijo, da je Chelsea že osvojil naslov, jaz pravim: 'Ne še.' Še vedno nas čaka 14 tekem in veliko dela. V Premier League ni lahkih tekem, ker je to prvenstvo, v katerem je mogoče vse. Mi sami smo pri Chelseaju dokaz tega, bili smo osem točk za vodilnimi po šestih tekmah in zdaj imamo devet točk naskoka pred drugouvrščenimi. To nas prisili, da smo vedno pozorni in previdni."