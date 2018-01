Mourinho znova udaril: tokrat brez zavor nad Scholesove kritike: Če bo 25-odstotno uspešen tako kot jaz, bo kar srečen

Mislim, da bo Scholes v zgodovino zapisan kot fenomenalen nogometaš, ne kot kritik. Jose Mourinho

"Edina stvar, ki jo Paul Scholes počne, je to, da kritizira. Ne bi rekel, da komentira, temveč zgolj kritizira, kar je drugačna stvar," se je glasil odgovor enemu od zbranih novinarjev na novinarski konferenci po tekmi Evertona in Manchester Uniteda, ki so jo na Goodison Parku z 2:0 dobili rdeči vragi.

Scholes je po sobotnem remiju s Southamptonom kritiziral predstavo Pogbaja: "Ne izgleda kot igralec, ki bi odločal tekme. Za takega igralca se plača 100 milijonov evrov." Mourinho je po dveh podajah Pogbaja na tekmi z Evertonom Francozu stopil v bran. "Ne moremo biti vsi tako fenomenalni, kot je bil on kot nogometaš. Bil je fenomenalen nogometaš, toda to ne pomeni, da moramo vsi mi biti fenomenalni," je nadaljeval karizmatični Portugalec.

Mou: Pogba ni kriv, da je zaslužil veliko več denarja kot Scholes

A tu se Mourinho ni zaustavil ... "Paul (Pogba) se vselej trudi narediti najbolje, kar zna. Včasih igra zelo dobro, včasih dobro, včasih ne tako dobro. Veste, ni Pogbajeva krivda, da je zaslužil precej več denarja kot Scholes. To je zgolj posledica tega, kakšen je nogomet," je pristavil 'The Special One'.

Mourihno je tokrat na tnalo vzel Scholesa. (Foto: AP)

A ker je bil očitno 'v elementu' po prvi zmagi Manchester Uniteda po treh zaporednih remijih, je nadaljeval: "Mislim, da bo Scholes v zgodovino zapisan kot fenomenalen nogometaš, ne kot kritik, zato nanj raje gledam kot na fenomenalnega igralca, ki je dal toliko temu klubu, ki ga ponosno vodim." Za konec je Scholesu, v kolikor bi se ta želel preizkusiti v trenerski vlogi, zaželel: "Če se Paul odloči nekega dna, da bo trener, mu želim, da bo 25 odstotkov tako uspešen, kot sem jaz. 50 odstotkov je 12,5 enot srebrnine, 25 odstotkov je približno šest lovorik, tako da če bo 25 odstotkov, bo kar zadovoljen," je 's smrtno' resnostjo na ustih razložil Mourinho.

Na vprašanje, ali ga jezi, da se toliko nekdanjih Unitedovih nogometašev pojavlja v medijih, je Mourinho odgovoril. "Mislim, da bi si želeli biti v tukaj, v klubu. To pa je problem, ki ga jaz ne morem rešiti," je zaključil.