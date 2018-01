Moyesova kladiva 'po prstih' udarila še Tottenham, Son rešil točko na londonskem derbiju

Veselje nogometašev West Hama ob golu Pedra Obianga. (Foto: AP)

West Ham United je od kar je na klop sedel David Moyes v dokaj solidni formi. Začeli so zmagovati tekme in se nekoliko odlepili od mest, ki v prihodnji sezoni prinašajo nastope v drugi angleški ligi (Championship, op. p.). Na splošno so kladiva v letošnji sezoni v dobri formi takrat, ko igrajo z nasprotniki iz Londona. Ne nazadnje so v letošnji sezoni že premagali Chelsea in remizirali z Arsenalom. A kljub temu, je bil pred srečanjem Tottenham nesporni favorit, tudi zaradi dejstva, ker se je po bolezni v začetno enajsterico vrnil prvi strelec Premier League Harry Kane. Kljub Kaneovi prisotnosti na zelenici Wembleyja in popolni dominaciji, pa domači v prvem polčasu niso našli poti v mrežo kladiv, ki so zanimivo postali prvo moštvo v letošnji sezoni, kateremu v prvem polčasu na kar dveh tekmah ni uspelo sprožiti v okvir nasprotnikovih vrat. Moyesovim fantom se je to nazadnje pripetilo na tekmo z Evertonom, katero so izgubili s 3:0. Prvi polčas se je tako končal z najbolj nepopularnim nogometnim izidom 0:0.

V nadaljevanju smo lahko znova spremljali pritisk varovancev Mauricia Pochettina, gol pa so dosegli gostje in to kakšnega. Pedro Obiang je edini strel gostov v okvir vrat spremenil v prekrasen zadetek iz razdalje, kateremu ni bil kos niti Hugo Lloris v golu domačinov. In ko se je že zdelo, da bo West Ham dobil še en veliki londonski derbi v letošnji sezoni, je udaril korejski ostrostrelec Heung-Min Son. Korejec je zunaj kazenskega prostora sprejel podajo Erica Lamele, se odločil za strel in spektakularno v daljši vratarjev kot premagal gostujočega vratarja Adriana in poskrbel za izenačenje. Spurs so želeli vse tri točke, a je gostujoča obramba zdržala in končalo se je z izidom 1:1. Z osvojeno točko Tottenham (41) ostaja na petem mestu prvenstvene lestvice, za četrto uvrščenim Liverpoolom imajo tri točke zaostanka, pred šestim Arsenalom pa dve prednosti. West Ham je na drugi strani s težko prigarano točko prišel še do 22 v tej sezoni, s katerimi se nahaja na 15. mestu, dve točki na cono izpada.

Tottenham Hotspur – West Ham United 1:1 (0:0)

Son 84.; Obiang 70.