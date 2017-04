Mrk na stadionu Luči, Sunderland se seli v drugo ligo, prvaki presegli 'magično' mejo 40 točk

Nogometaši Sunderlanda niso skrivali razoćaranja po izpadu v nižji rang tekmovanja. (Foto: AP)

Sunderland tako štiri tekme pred koncem prvenstva za mestom, ki ohranja prvoligaški status, zaostaja za 13 točk. David Moyes je tako dosegel še najnižjo točko v svoji trenerski karieri. Potem ko je več kot desetletje uspešno vodil Everton, se je preselil k Manchester Unitedu, kjer pa se ni izkazal in bi še pred koncem krstne sezone odpuščen. Takrat je sicer nasledil velikega Sira Alexa Fergusona, a popolnoma zaostal za pričakovanji. Nato je vodil še Real Sociedad, kjer pa tudi ni zdržal celotne sezone. Zaenkrat še ni znano, če bo Škot tudi v drugi ligi, oziroma Championshipu, še naprej sedel na klopi črnih mačk. Sunderland je v sezoni osvojil 21 točk, izpad v drugo ligo pa grozi še Middlesbroughu (27), Swanseaju (31), Hullu (34) in Burnleyju (36).

Se pa je pred izpadom najverjetneje dokončno rešil aktualni angleški prvak Leicester City. Lisice so po zaslugi Jamieja Vardjya slavile z 1:0 v gosteh pri West Bromwich Albionu in prišli do 40 točke v sezone. V Premier League je običajno tudi meja točk, ki prinaša obstanek v prvenstvu. Aktualni prvaki imajo trenutno 9 točk prednosti pred Swanseajem, ki je 18. mestu, ki še prinaša izpad v nižji rang tekmovanja. Leicester je bil sicer še januarja v bitki za obstanek, potem pa se je vodstvo kluba odločilo, da odpusti tvorca največjega klubskega uspeha Claudia Ranierija. Ekipo je prevzel Craig Shakespeare, ki je uspel stabilizirati stanje in ekipo celo popeljati v četrtfinale Lige prvakov, kjer so na koncu morali priznati premoč madridskemu Atleticu. Že sedaj pa je jasno, da bosta v prihodnji v Premier League nastopala Brighton in Newcastle United, katerega vodi Rafael Benitez. O tretjem potniku med elito pa bo odločal t.i. play-off med štirimi ekipami uvrščenimi med tretjim in šestim mestom.

Izidi 35. kroga Premier League:

Southampton - Hull City 0:0

Stoke City - West Ham United 0:0

Sunderland - Bournemouth 0:1 (0:0)

King 88.

West Bromwich Albion - Leicester City 0:1 (0:1)

Vardy 43.