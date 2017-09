Mura pripravila presenečenje in v pokalu izločila Domžale

Danes so na sporedu tri tekme osmine finala pokalnega tekmovanja. Preloženo tekmo od včeraj sta odigrali moštvi Drave in Celja. Celjani so zmagali s 3:0, dva gola je dosegel Mitja Križan, enega pa Jucie Lupeta. V Murski Soboti pa je Mura presenetila Domžale, vsi goli so padli v prvem polčasu. Domžalčani so sicer povedli z golom Hebaja v 15. minuti, nato pa so bili trikrat uspešni gostitelji: Bobičanec je dosegel dva gola (32., 42.), enega pa Kous (38.). Domžale so od 40. minute igrale z igralcem manj, rdeči karton je dobil Žan Žužek.

V četrtfinalu so tako že uvrstili Maribor, Krka, Triglav, Aluminij, Celje, Mura in Olimpija. Zadnji četrtfinalist bo znan zvečer po tekmi Šampiona in Gorice.

Ante Šimundža je trener Mure. (Foto: Damjan Žibert)

Izidi:

Drava - Celje 0:3 (0:2)

Mura - Domžale 3:1 (3:1)

Šampion - Gorica -:-