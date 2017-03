VIDEO: Oblak: Vedno gremo na zmago, ne glede na to, kje igramo. Tako bo tudi na Škotskem

Prvi vratar Jan Oblak, ki je že zacelil poškodbo rame, o ciljih na Škotskem odgovarja nedvoumno. "Vedno gremo na zmago, ne glede na to, kje igramo. Tako bo tudi na Škotskem. Želimo si nove tri točke, videli pa bomo, kaj se bo zgodilo. Če bomo igrali tako, kot znamo, in pokazali, da si zaslužimo zmago, jo lahko tudi dobimo," je zbranim novinarjem na Brdu pri Kranju razlagal prvi vratar slovenske reprezentance in dodal: "Seveda, moja želja je, da zadetka ne bi prejel. Upam, da bo na Škotskem tudi tako. Pred tekmo je težko napovedovati, naredil pa bom vse, kar je v mojih močeh, da ne bi prejel zadetka.'' Ta je moral odgovarjati tudi na vprašanja, ali je res najboljši vratar na svetu, kot ga je označil klubski soigralec Antoine Griezmann. Oblak je ostal skromen in odgovoril: "Kot veste, o sebi ne maram govorit. Zato so drugi, da ocenjujejo. Jaz treniram vsak dan, da bi bil najboljši in delam na tem."

Jan Oblak si želi, da bi v Glasgowu ohranil mrežo nedotaknjeno. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenski napadalec Robert Berić pa pričakuje težko gostovanje v Glasgowu. "Pričakujem težko tekmo. Ta je pomembna za nas in zanje. Pričakujem tudi trd dvoboj z obeh strani. Igramo v gosteh, verjetno bo zelo agresivna tekma, tako da so ti dnevi na Brdu zelo pomembni," pravi Berić, ki dodaja, da je nogomet nepredvidljiv, zato je težko napovedati, kaj se bo zgodilo. "Idealno bi bilo zmagati. Vsak igralec si to želi. Ampak vemo, kakšen je nogomet, lahko se obrne v eno ali drugo smer. Pač, moramo se dobro pripraviti in bomo videli, kaj se bo zgodilo," meni Berić, ki Škote že pozna. "Vemo, da so zelo trda ekipa, robustna. Ko pogledam njihove igralce, vsi igrajo večinoma v prvi angleški ligi. Vemo, kakšen je nogomet na Otoku, vemo, da je fizično zelo močan, to se tudi pričakuje," še pravi Berić.

Na vprašanje, kako se on znajde ob robustnih branilcih, kakršni ga čakajo v nedeljo, pa je v smehu odgovoril: "Kaj naj rečem? Borimo se. Ne, težko je. Tudi v Franciji je fizično težak nogomet. Približno vem, da tekma verjetno ne bo najlepša za oko, ampak tak je včasih nogomet." Berić je po daljši odsotnosti zaradi poškodb - izpustil je tudi uvod teh kvalifikacij - zdaj spet v polnem igralnem ritmu, kar je pomembno za boj s trdoživimi Škoti. "Mislim, da bo pomembna predvsem ta tako imenovana druga žoga, pomembno bo dobivati 'duele', le tako bomo lahko zmagali," pravi Berić. Tekmo na Škotskem bo sodil Nizozemec Björn Kuipers, pomagala mu bosta Sander van Roekel in Erwin Zeinstra.