Na seznamu domnevnih utajevalcev davka se je znašel še en zvezdnik Real Madrida

Po sodnih dokumentih je Marcelo tega leta iz naslova trženja lastne podobe zaslužil 1.168.764 evrov. Znesek je prijavil v Urugvaju, čeravno bi ga moral v Španiji.

Marcelo je le eden od igralcev v nizu, ki so na Pirenejskem polotoku obtoženi finančnih mahinacij. Prvi zvezdnik slovitega madridskega moštva, Portugalec Cristiano Ronaldo, se je letošnjega julija pritožil na obtožbo, da je med letoma 2011 in 2014 utajil 14,7 milijona evrov, njegovemu velikemu tekmecu iz Barcelone, Argentincu Lionelu Messiju, pa je sodišče zavoljo utaje davkov med letoma 2007 in 2009 najprej naložilo 21 mesečno pogojno zaporno kazen, kasneje pa so mu jo zamenjali za plačilo denarne kazni v višini 252.000 evrov.