Najprej je bila šala, nato ne več: Cisse se je odločil, da 'odmrzne' svojo upokojitev

Nekdanji francoski reprezentant Djibril Cisse se vrača iz nogometnega pokoja, saj je s švicarskim tretjeligašem Yverdon-Sportom podpisal enoletno pogodbo. Petintridesetletni napadalec profesionalnega nogometa ni igral vse od leta 2015, nazadnje je nosil dres francoskega prvoligaša Bastie.

"Končal sem kariero, toda želja po nogometu je ostala," je povedal Cisse, ki je za Francijo igral na svetovnih prvenstvih leta 2002 in 2010, leta 2005 pa je z angleškim Liverpoolom osvojil Ligo prvakov.

Francoz je priznal, da je bil prihod v Švico sprva skoraj šala, toda po sestanku s predsednikom Mariom Di Pietrantoniom ga je pritegnila ponudba. Ob tem je zagotovil, da je poškodba kolka, zaradi katere je šel pod kirurški nož, preteklost.

Cisse je prve profesionalne korake naredil v Auxerru, osvojil dva naslova za najboljšega strelca v ligue 1, nato pa se preselil v Liverpool in zatem Marseille. Sledile so selitve v Panathinaikos, Lazio, Queens Park Rangers, Sunderland, Kuban Krasnodar in Bastio. Prvič bo Cisse za nov klub zaigral 15. julija na pripravljalni tekmi proti Fribourgu.