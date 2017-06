Najstniška vratarska senzacija pogojuje svoj obstanek na San Siru z odhodom v madridski Real že naslednje leto

Vratar Gianluigi Donnarumma za podaljšanje pogodbe pri AC Milan zahteva "posebno" klavzulo, ki bi vključevala odhod enega največjih vratarskih talentov na svetu ta hip v vrste aktualnega evropskega klubskega prvaka madridskega Reala že po koncu naslednje sezone. Torej, svoj obstanek na legendarnem San Siru in morebitno podaljšanje pogodbe z "rossoneri" 18-letni italijanski biser med vratnicama pogojuje s predčasno privolitvijo vodstvenih struktur AC Milana v njegov odhod h "galaktikom" že po koncu prihodnje sezone.





Najstniška vratarska senzacija AC Milana Gianluigi Donnarumma še naprej buri duhove. (Foto: AP)

Omenjena nova poteza Donnarumme bo zagotovo naletela na nov, morda še hujši revolt pri tistih, ki se jim po žilah pretaka rdeče-črna kri. Najzvestejši privrženci nekoč najmočnejšega nogometnega kolektiva na svetu so namreč pred časom s svojimi nič kaj prijaznimi kritikami na račun 18-letnika dali povsem jasno vedeti, kaj si v resnici mislijo o obnašanju in potezah po mnenju mnogih "razvajene zvezde". Ko je vodstvo kluba Gianluigiju Donnarummi zagrozilo, da bo naslednjo sezono presedel na klopi, v kolikor ne bo podaljšal sodelovanja, se je slednji očitno premislil in v dogovoru s svojim razvpitim agentom Minom Raiolom odločil podaljšati sodelovanje z Milančani. A le pod že omenjenimi pogoji.



Prav zanimivo bo videti, kako se bo na zadnji Donnarummin predlog odzvala uprava AC Milana ...