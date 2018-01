Namesto Sancheza se taboru Manchester Cityja zdaj bliža baskovski branilec, cena bi vnovič podrla rekord

Možakar pride k zdravniku in mu potoži: ''Doktor, pomagajte mi! Muči me nespečnost in ne vem, kaj naj naredim.''

Zdravnik: ''Najbolj preprosta metoda je, da preštevate ovce tako dolgo, dokler ne zaspite.''

Možakar: ''Saj sem že poskusil, pa sem se ves večer prepiral s pastirjem, ker me ni spustil na pašnik!''