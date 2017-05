Napadalec Olimpije Benko na Hrvaško sporoča: Če osvoji naslov, si Kek zasluži spomenik na Reki

Benko je poln hvale na račun slovenskega trenerja Matjaža Keka. (Foto: Aljoša Kravanja)

"Vsakič znova me preseneča, kako uspešno Kek izbira igralce. Vsa čast, zasluži si spomenik na Reki, v kolikor osvoji naslov in verjamem, da ga bo," je za 24sata ped jadranskim derbijem na Rujevici povedal hrvaški napadalec, ki se lahko pohvali s tem, da je na petih odigranih derbijih s Hajdukom na štirih dosegel zadetek. "Derbiji so posebne tekme, v katere vstopiš še posebej motiviran," je še razložil član Olimpije. Ta je pod taktirko Matjaža Keka blestel v kvalifikacijah Lige Evropa leta 2013, kjer je zabil kar pet zadetkov, s pomočjo katerih je Rijeka sploh prvič zaigrala v skupinskem delu Lige Evropa. "Del zaslug za uspeh pripada upravi kluba, ki je z velikimi vložki ustvarila predpogoje za rast, a Kekova vloga in profesionalnost sta ključni. Vsako leto mu odidejo najboljši igralci, a on jih vselej uspe nadomestiti. Pazljivo izbere igralce, ki mu prinašajo uspeh," je Keku, ki ima na klopi Rečanov dve točki prednosti pred zagrebškim Dinamom, ta je sinoči prišel do zmage v Splitu, na dušo popihal Benko. Tega prav v soboto le nekaj ur pozneje kot Matjaža Keka čaka derbi Prve lige z Domžalami. Tekmo si boste lahko ogledali v prenosu na Kanalu A ob 20.00.