Juventus odnesel celo kožo iz Neaplja, Stara dama sicer brez zmage na San Paolu, a s pomembno točko

Khedira (desno) je v 7. minuti tekme lepo ušel obrambi Napolija in poskrbel za vodstvo Juventusa z 1:0. Na 1:1 je v drugem polčasu izenačil Hamšik. (Foto: AP)

Juventus je hitro utišal poln neapeljski stadion San Paolo, potem ko je že v sedmi minuti obrambi s hitrim sprintom ušel defenzivni vezist Sami Khedira. Ta je vmes še izmenjal podajo z Miralemom Pjanićem na robu kazenskega prostora in z desnico natančno poslal žogo v spodnji desni kot Napolijevih vrat. Stara dama je v nadaljevanju tekme dobro branila vodstvo, Napoli pa je do prve lepe priložnosti prišel v 41. minuti, ko je Lorenzo Insigne, a je znotraj kazenskega prostora meril za las mimo desne vratnice gostov.

V drugem polčasu se je ofenziva domačega Napolija nadaljevala. Sprva so modri mrežo gostov zatresli v 56. minuti, a je bil zadetek (upravičeno) razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Joseja Callejona. Dobre tri minute kasneje pa je mrežo Juventusa še kako regularno zatresel Marek Hamšik. Ta je s kakšnih 12 metrov z natančnim strelom v zgornji desni kot Juventusovih vrat matiral Gianluigija Buffona in poskrbel za izenačenje na 1:1. Napoli se z remijem ni zadovoljil in iskal zmagoviti zadetek, blizu temu pa je bil v 63. minuti, ko je po samostojni akciji Dries Mertens zatresel okvir gostujočih vrat. Kljub večji želji se Napoli do zmagovitega zadetka ni dokopal in v Neaplju sta si ekipi razdelili po eno točko.

Juventus s 74 točkami po 30 krogih ostaja na prvem mestu Serie A, Napoli pa je s 64 na tretjem mestu. Vmes domuje Roma, ki ima na svojem kontu 68 točk.

Serie A, 30. krog:

Napoli – Juventus 1:1 (0:1)

Hamšik 60.; Khedira 7.