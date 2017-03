Narobe svet: Iniesta na družbenih omrežjih objavil 'HalaMadrid' in hitro postal tarča posmeha na spletu

Tudi košarkar Real Madrida Sergio Llull je sicer naročnik storitev iste agencije, ki skrbi tudi za nogometaša Barcelona Andresa Iniesto. Pri agenciji so najbrž nenamerno zamešali profila in poskrbeli za napako, ki si je ne bi želel noben član katalonskega giganta.

Objava na Iniestinem profilu je seveda hitro postala tarča posmeha, ko so odgovorni ljudje ugotovili svojo zmoto, so objavo nemudoma odstranili. A prepozno za tiste, ki so jo uspeli poskenirati in jo nato ponovno objavili …