Navijači Milana bi Donnarummi oprostili pod enim pogojem: 'Na tebi je, končaj sodelovanje z agentom!'

Donnarumma je tarča zmerljivk in zbadljivk tudi na Poljskem, kjer zastopa barve mlade italijanske reprezentance. (Foto: AP)

"Čudno je, da le nekaj dni po slovesu Francesca Tottija, v solzah in pred svojimi navijači, 18-letni fant raje izbere denar kot to, da ga njegovi navijači častijo po božje," so na zgodbo iz tabora rivalov AS Rome javnost, Donnarummo in Raiolo opomnili navijači Milana. Ti so zelo spoštovali tudi potezo slovaškega asa Napolija Mareka Hamšika. "Ne zdi se nam čudno, da se je klubski simbol, ki si je to res želel postati (Hamšik, op. a.), umaknil od te osebe, postal pa je kapetan kluba, ki si ga je izbral, da ga ljubi," pravijo.

Na Apeninskem polotoku že kakšen teden odmeva novica, da največji vratarski talent na "škornju", 18-letni Neapeljčan Gianluigi Donnarumma, ne namerava podpisati nove pogodbe z AC Milanom. Donnarumma se je po tem, ko se je sprva kalil v vrstah mestnega tekmeca Internazionaleja, v zadnjih štirih letih kot član rdeče-črnih prebil tudi v italijansko člansko reprezentanco, njegove predstave v Serie A pa so budno spremljali največji klubi stare celine. Njegov agent Mino Raiola je kljub novemu vetru, ki je na San Siru zapihal po prihodu kitajskih vlagateljev, pred dnevi sporočil vodilnim pri Milanu, da Donnarumma ne bo podpisal nove pogodbe, ki se mu sicer izteče junija naslednje leto. Milanova reakcija je bila odločna, Donnarumme ne bomo prodali, pravijo, četudi bi to pomenilo, da bi večji del sezone preživel na klopi. Nad mladega vratarja so se navijači Milana poleg družbenih omrežij spravili tudi na Poljskem, kjer Donnarumma sodeluje na evropskem prvenstvu do 21 let. Na uvodni preizkušnji proti Danski v Krakovu so razobesili nekaj žaljivih transparentov in v njegov gol metali celo ponarejene bankovce, zdaj pa se je vsaj malce bolj spravljivo oglasila navijaška skupina, ki tekme tradicionalno spremlja na najbolj glasni tribuni stadiona (ko igra Milan) ‒ Curvi Sud.

"Vemo, da je bilo zadnjih nekaj dni gotovo napornih, ko se je moral braniti kritik in žaljivk, ki jih je bil deležen, a ko daješ ljubezenske zaobljube in jih nato izdaš, je lahko situacija le takšna," so mlademu vratarju sporočili iz Milana. "Jasno je, da ne podpiramo nobenih groženj, ki nimajo nič s tem stališčem, ki ga zavzemamo. Nogomet je danes še bolj ločen od strasti ljudi in še bližje ljudem, kakršen je Raiola. To so ljudje, ki so brez pomislekov sposobni vplivati na celotne kariere in klubske zgodovine z le enim ciljem ‒ njihovim lastnim. Še vedno verjamemo, da obstaja možnost, da se reči popravijo, a zdaj je odvisno od tebe, da končaš sodelovanje z osebo, ki te je prisilila v napako in porušila tvojo javno podobo," so dodali navijači. Donnarummi so na EP na Poljskem na transparentu sporočili, da je "Dollarumma", v sporočilu za javnost pa so še zavrnili očitke agenta Raiole, da je za nastalo situacijo kriv klub. "Čudno nam je, da tako kompetenten agent ni sposoben delovati v dobro svojega varovanca, raje je namreč uničil njegovo podobo med vsemi nogometnimi navijači, ki so zdaj spoznali, da gre za 18-letnika, ki ne zmore nikakršnega spoštovanja do kluba, ki je pognal njegovo kariero, to pa le zaradi interesov moža, ki stoji za njim, obljublja pa mu gore denarja. Za športnika naklonjenost ljudi nima nobene finančne vrednosti, Donnarummo zato pozivamo, da razmisli o tem, brez česa bo ostal v nadaljnji karieri," še sporočajo jezni milanisti.