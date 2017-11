Ne le strelska kriza Cristiana Ronalda, mnogi se sprašujejo, kaj se dogaja s Karimom Benzemajem?

Izkušeni francoski napadalec, ki bo 17. decembra dopolnil okroglih 30 let, se nahaja v hudi strelski krizi, ki ji kar ni videti konca. Še posebej je bilo to očitno na zadnji prvenstveni preizkušnji, ko so varovanci Zinedina Zidana prepričljivo ugnali Las Palmas, toda 29-letni Karim Benzema je tudi pri visokem vodstvu svojega moštva zgrešil kopico zrelih priložnosti.





Napadalec Real Madrida Karim Benzema je v zadnjem času v hudi strelski krizi. (Foto: AP)

Številni španski mediji se (upravičeno) sprašujejo, kaj se pravzaprav dogaja s prvim napadalnim izborom nekdanjega francoskega virtuoza okroglega usnja. Čeprav so še ne tako dolgo nazaj beli dres nosila ugledna imena, kot so Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Mariano Diaz Mejia, Javier Hernandez - Chicarito in Emmanuel Adebayor, je Zidanov izbor Benzemaja za vodilnega napadalca belega baleta zelo vprašljiv. Španski mediji v zadnjem času namreč ne skoparijo s kritikami na račun Realovih predstav v španskem prvenstvu, ob tem pa se je sredi minulega tedna zgodil še prepričljiv poraz v ligi prvakov s Tottenhamom, kar je še dodatno odprlo diskusijo o zgoraj navedenih imenih, ki bi po navedbah številnih predstavnikov medijev na Pirenejskem polotoku lahko prispevala potrebno širino oziroma dodatno dimenzijo v lovu na nove rezultatske podvige oziroma rekorde.



Denimo, Gonzalo Higuain je, odkar je okrepil vrste star dame, doživlja drugo nogometno pomlad in spominja na nogometaša, ki si je tako srčno želel uspeti v španski prestolnici, a je od samega začetka živel v senci muhastega Francoza. V dresu bianco-nerrov je samo v tej sezoni dosegel že 9 zadetkov in nič ne kaže, da ne bi ob pomoči svojih agilnih soigralcev iz zvezne vrste nadaljeval z navduševanjem navijačev Juventusa z novimi zadetki tudi v prihodnje. Alvaro Morata je s selitvijo na Stamford Bridge zadel v polno, kar je ne nazadnje dokazal v zadnjem derbiju angleškega prvenstva, ko je Chelseaju zagotovil pomembno zmago nad Manchester Unitedom. Skupno je v tej sezoni zabil že 8 zadetkov za moštvo, ki ga vodi italijanski strokovnjak Antonio Conte.



Javier Hernandez, bolj znan pod vzdevkom Chicarito, sicer ne blesti preveč v dresu angleškega West Ham Uniteda, ki je odpustil nekdanjega hrvaškega selektorja Slavena Bilića, toda odkar se je otresel podrejenega položaja v dresu aktualnega španskega prvaka, je omenjeni mehiški reprezentant precej lažje zadihal in v tem času dosegel 4 zadetke. Chicarito je seveda zmožen še boljših strelskih dosežkov, kar namerava pokazati v nadaljevanju sezone. Mariano Diaz Mejia je s prestopom v nekdanjega serijskega francoskega prvaka Lyona povlekel odlično potezo, kar dokazuje z dozdajšnjimi 9 zadetki. Trenutno je celo bolje razpoložen od Neymarja, ki jih je v dresu Paris Saint Germaina dosegel dva manj.





Zinedine Zidane za zdaj še ni našel poti iz krize pri vodilnemu dvojcu za doseganje zadetkov Cristianu Ronaldu in Karimu Benzemaju. (Foto: AP)

Ob koncu vseh morebitnih Realovih zmot glede izbire napadalcev, ki bi ob trenutni krizi dvojca Ronaldo - Benzema lahko predstavljali dodano vrednost, smo pustili ime Emmanuela Adebayora, ki je svojo srečo našel v dresu turškega prvoligaša Bašakšehirja. Izkušeni, 33-letni napadalec izbrane vrste Toga je v Madrid prispel pred 6 leti, ko se je tedanji trener galaktikov Jose Mourinho na vsak način želel rešiti uslug Karima Benzemaja. Čeprav Adebayor ni dočakal prave priložnosti v belem dresu, je v Turčiji le potrdil svojo nesporno kakovost.



Ali bo Real zaradi mačehovskega odnosa do svojih številnih, nekdanjih napadalcev, ki danes naravnost blestijo drugod po Evropi, utrpel hude posledice ravno v sezoni, za katero je načrtoval nove rezultatske podvige, bodo pokazale nove preizkušnje v domači La ligi in elitni Ligi prvakov. Benzema se prepogosto drži za glavo, o čem pa razmišlja strateg Zidane?