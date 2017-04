Nekdanji funkcionar Fife priznal, da je 'pobasal' za milijon evrov podkupnin

Petinpetdesetletni ameriški državljan, ki je predsednik nogometne zveze Guama, je leta 2011 v zameno za svoj glas od predstavnika azijske nogometne zveze AFC sprejel 100.000 dolarjev podkupnine, med letoma 2009 in 2014 pa je Richard Lai skupno v žep "pobasal" za več kot 850.000 dolarjev (dober milijon evrov) podkupnin iz azijske regije.

"Priznanje krivde pomeni nov pomemben korak pri naših prizadevanjih, da izkoreninimo korupcijo v mednarodnem nogometu," je dejala ameriška državna tožilka Bridget Rohde in dodala: "Obtoženec je zlorabil zaupanje vseh, ki so ga imenovali v mednarodno zvezo, ter namesto v dobro nogometa deloval z namenom, da si napolni lastne žepe. Zdaj bo za svoja dejanja odgovarjal." Preiskave v zvezi s korupcijo v Fifi še potekajo pod vodstvom ameriških in švicarskih oblasti.