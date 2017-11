Nekdanji svetovni prvak Andrea Pirlo končal uspešno nogometno pot

Nekdanji zvezdnik Juventusa, Interja in Milana Andrea Pirlo se je pri 38 letih, ko je ob izteku kariere poskusil še z igranjem onstran Atlantika, odločil, da ima dovolj profesionalnega nogometa.

Andrea Pirlo je v dresu New Yorka končal uspešno nogometno pot. (Foto: AP)

"H koncu gre ne le moja avantura v New Yorku, pač pa tudi moja kariera profesionalnega nogometaša," je sporočil prek priljubljenega družbenega omrežja Twitterja nekdanji svetovni prvak z Italijo. Zadnjo tekmo je Pirlo odigral v nedeljo proti Columbusu. "Rad bi se zahvalil družini za podporo in ljubezen. Rad bi se zahvalil tudi vsem moštvom, za katere sem imel čast igrati, vsakemu soigralcu in vsem ljudem, ki so mojo kariero naredili za nekaj posebnega. In ne smem pozabiti na navijače, ki so me povsod po svetu vedno spodbujali," je ob slovesu še dodal Pirlo.

V ZDA je igral od konca sezone 2014/15, ko je z Juventusom osvojil svoj zadnji naslov prvaka v Italiji; skupno jih ima šest, od tega štiri s staro damo, dva pa z Milanom. Kariero je sicer začel v Brescii, igral pa tudi za Inter in Reggino. Z Milanom je osvojil naslova evropskega prvaka v letih 2003 in 2007. Za izbrano vrsto Italije pa je zbral 116 nastopov in dosegel 13 golov, nazadnje je modri dres oblekel leta 2015.