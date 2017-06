Nekdanji topničar Gnabry dobil priložnost pri bavarskem ponosu

Nemški nogometni prvak Bayern iz Münchna je v svoje vrste za novo sezono pripeljal tretjega novinca. Po branilcu Niklasu Sueleju in zveznemu igralcu Sebastianu Rudyju, ki sta prišla iz Hoffenheima, se mu je pridružil še en mlad in obetaven vezist, član mlade nemške reprezentance in olimpijski podprvak, 21-letni Serge Gnabry.