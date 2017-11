Nekdanji trener Reala Schuster: Lepo je videti obraz Ronalda, ko ne more zadeti

Schuster verjame, da se bo trend Ronalda kmalu obrnil navzgor. Za to je potreben le čas. (Foto: AP)

''Vse skupaj za nas ni zaskrbljujoče, dokler zadevajo ostali, kot so Casemiro Isco in drugi,'' je strelski post Cristiana Ronalda v španskem prvenstvu, v katerem je na sedmih odigranih tekmah zabil zgolj en zadetek, dejal nekdanji trener madridskega Reala Bernd Schuster. "Seveda je dolžnost trenerjev, da iščemo minute, ko bodo napadalci spet zadeli. Gre za vprašanje ene tekme, kjer se znova vpišejo med strelce in stvar se popolnoma spremeni," je prepričan 57-letni nemški strokovnjak. Ta je še dodal, da je nezadovoljen obraz CR7 na tekmi proti Las Palmasu kljub visoki zmagi posledica tega, da je portugalski zvezdnik preprosto lačen zadetkov. "Lepo je videti obraz Ronalda, ko ne more zadeti. Ko golgeterji, kot je bil Raul, ki sem ga vodil jaz, ne zadenejo, te skoraj pojejo. To je njihovo delo. Nikoli jih ne ocenjujemo po podajah, po tem, koliko so pretekli. Živijo od golov. Ronaldo si je v pretekli sezonah postavil visoko letvico," je v pogovoru s španskimi novinarji na koncertu pevca ciganskega flamenca Joseja Merceja še pojasnil Schuster.

Kot enega od razlogov za nekaj slabšo formo Reala na začetku sezone je nemški trener izpostavil odhod Alvara Morate v Chelsea. "Obžaloval sem njegov odhod, mislim, da je to škodilo Realu. Med sezono se je to že opazilo in se še bo. Toda tu so številne druge možnosti. Če nekoga ni, ima Real veliko možnosti. Zato so to velike ekipe. Isco je naredil velik korak naprej, tudi Asensio je tukaj, kar je dokazal z novim evrogolom," je zaključil Nemec.

Kljub kritikam, ki jih je deležen Ronaldo, vendarle ne gre pozabiti, da je ob strelskem postu v španski ligi trenutno prvi strelec skupinskega dela Lige prvakov.