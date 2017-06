Nekdanji zmajček Omladič se seli na Bavarsko

Nik Omladič je bil član drugoligaša Eintrachta zadnji dve leti in pol, letos pa je bil s klubom blizu vrnitve v elitno nemško prvenstvo bundesliga, a je moral v dodatnih kvalifikacijah priznati premoč Wolfsburgu. Z moštvom Greuther Fürtha je sklenil triletno pogodbo, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije (NZS). Omladič je trenutno na reprezentančnih pripravah, saj Slovenijo v okviru kvalifikacij za nastop na SP leta 2018čaka tekma z Malto.

"Presenetilo me je, kako močno se je vodstvo kluba borilo zame," je po podpisu dejal nogometaš, ki je za Eintracht Braunschweig odigral 65 ligaških tekem in dosegel štiri zadetke. Nekdanji vezist Rudarja in Olimpije je za klubsko spletno stran dodal: "Tudi skozi pogovor sem dobil dober občutek, zato sem se odločil podpisati dolgoročno pogodbo."