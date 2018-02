Nekoč zavrnil bajno ponudbo Reala, da je lahko do konca kariere užival na Olimpicu

V obsežnem pogovoru za Sky Italia je danes 41-letni Francesco Totti priznal, da ostaja grenak priokus, saj si je za zaključek bogate športne poti želel vse drugo, kot pa turbulentno zadnjo sezono, v kateri ni manjkalo 'komunikacijskih šumov' na relaciji s tedanjim trenerjem Rome Lucianom Spallettijem.



"Od tedaj - tega je zdaj že devet mesecev - se nisem srečal iz oči v oči s Spallettijem. In močno dvomim, da bi se lahko v kratkem to zgodilo. Vsekakor sem si želel zaključiti kariero na drugačen način," je uvodoma dejal kapetan italijanske izbrane vrste na mundialu pred 12 leti, ko so 'Azzuri' v Nemčiji osvojili naslov svetovnih prvakov.





Francesco Totti nikoli ni obžaloval trenutka, ko je zavrnil bajno ponudbo madridskega Reala. (Foto: AP)

"Če bi bil jaz na Lucianovem mestu, bi zagotovo ubral drugačno pot. Soočil bi se z nogometašem in razčistil morebitne nesporazume. Kakor koli, sam sem se prav tako čez noč znašel v drugačni vlogi - nogometne čevlje sem postavil v kot in se lotil precej bolj odgovornega dela športnega direktorja, ki od mene zahteva zmožnost kritičnega razmišljanja in zdrave komunikacije. Slednje v moji zadnji sezoni pri Romi žal ni bilo," se je še poslednjič na neljube dogodke iz minule poslovilne sezone ozrl 'bog Olimpica'.



Odpovedal se je lovorikam, da bi užival v dresu Rome

Ni skrivnost, da je imel legendarni kapetan Rome pred leti, natančneje pred 14 leti, na mizi bajno ponudbo madridskega Reala, za katerega so takrat igrali 'galaktiki', kot so Zinedine Zidane, Luis Figo in David Beckham, a se je Totti odpovedal lovorikam in dodatni slavi zato, da bi do konca svoje kariere užival v rumeno-rdečem dresu.



"To je edino, kar me je zanimalo. Nikoli nisem obžaloval takratne odločitve, saj sem tudi z Romo osvojil 'scudetto', italijanski pokal in superpokal. Obstaja pa nekaj, kar bom odkrito priznal prvič, in sicer - da mi je izredno žal - ker nisem nikoli zaigral skupaj z brazilskim Ronaldom. Bil je fantastičen nogometaš," je zaključil Totti.