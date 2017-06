Nemci visoko odpravili Mehičane za finale s Čilenci

Svetovni prvaki Nemci so se v obračunu do danes neporaženih reprezentanc generalke pred SP, ki ga bo prihodnje letos gostila Rusija, v Sočiju pomerili z Mehiko. Elf je že v prvih desetih minutah postavil stvari na svoje mesto. V šesti in osmi minuti je namreč zadel Leon Goretzka in svoji državi priigral lepo prednost za nadaljevanje srečanja. Nemčija je sicer zadela iz dveh do takrat edinih priložnosti. Mehika je zatem stopila na plin in več tvegala, si v prvem polčasu tudi priigrala več priložnosti od tekmecev, toda rezultat se ni spremenil po zaslugi premajhne zbranosti mehiških nogometašev, nemškega čuvaja mreže Marc-Andreja ter Stegna ali nemške obrambe. V 59. minuti je nemški napad odlično izigral mehiško obrambo. Jonas Hector je z leve strani podal v sredino kazenskega prostora, kjer se je sam znašel Timo Werner in brez težav zabil svoj tretji gol na pokalu konfederacij.

Nemci so se po visoki zmagi nad Mehiko zasluženo uvrstili v finale, kjer jih čakajo odlični Čilenci. (Foto: AP)

Mehičani se niso predali, v 75. minuti je prečko po strelu z glavo stresel Raul Jimenez, ki je bil nevaren že prej v 51. minuti. Izkušeni kapetan Mehike Rafael Marquez je v 85. minuti prišel do zaključnega strela za Mehiko, toda njegov poizkus je ubranil ter Stegen, zatem pa so sodniki dosodili še prepovedan položaj. V 89. minuti so Mehičani le prišli do častnega gola, ki pa je bil izjemen. Marco Fabian je z velike razdalje presenetil prav vse in z velike razdalje zabil za 3:1. Vendar je veselje Mehičanov trajalo le nekaj trenutkov. Že v sodniškem dodatku je za končnih 4:1 zadel rezervist Amin Younes. Toda Mehičani še niso rekli zadnje besede. Najprej je Javier Hernandez priigral kot, žoga je po bloku zletela mimo leve vratnice nemškega čuvaja mreže, po njem pa je do strela z glavo prišel še eden od Mehičanov, vendar je žogo ter Stegen ukrotil.