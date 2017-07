Nemci z 'rezervno' zasedbo do sploh prve lovorike na pokalu konfederacij, v finalu odločil gol Stindla

Finale je imel tudi slovenski pridih, saj je vloga četrtega sodnika pripadla Damirju Skomini. Poleg tega si je tekmo v Sankt Peterburgu ogledal tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je bil 'zraven' tudi pri častni podelitvi nagrad.

Čile je z agresivno in podjetno igro v uvodnih 15 minutah povsem zasenčil nemško reprezentanco, a poti do gola kljub nekaj ugodnim priložnostim nogometaši iz Južne Amerike niso našli. So pa zato izkoristili že prvo ponujeno priložnost Nemci, ki so na letošnji pokal konfederacij prišli s precej pomlajeno in spremenjeno zasedbo. Ta je z 1:0 povedla v 20. minuti prek Larsa Stindla, ki mu v nebranjeno mrežo čilskega gola ni bilo težko zadeti, z nesebično podajo ga je namreč lepo zaposlil soigralec Timo Werner. Kardinalno napako je ob tem storil čilski vezist Marcelo Diaz, ki se je kot zadnji nogometaš Čila pred vratarjem Claudiom Bravom poigraval, žoga pa mu je ušla točno v noge Wernerja. Čile je po šoku počasi, a vztrajno vendarle znova prevzel pobudo, a vendarle ni prišel do resne nevarnosti za nemška vrata. Je pa znova zatajila čilska obramba v 45. minuti, ko je napako pri podaji storil osrednji branilec Gonzalo Jara, tako da se je pred vratarjem Bravom na levi strani sam znašel Leon Goretzka. Poskusil je s strelom med nogami čilskega vratarja, ki pa se je izkazal s posredovanjem in žogo uspel odbiti v kot, tako da je ob polčasu ostalo pri vodstvu Nemcev z 1:0.

V drugem polčasu so se do prve lepše priložnosti dokopali Nemci. Kapetan Julian Draxler je v 55. minuti tekme poskusil z roba kazenskega prostora z leve strani, a je nogo še pravi čas podstavil Jara in žogo preusmeril v kot. Čilenci so bili prvič resno nevarni v drugem polčasu v 72. minuti, ko so ostro oblegali vrata Nemcev, zaključni strel Alexisa Sancheza s kakšnih 11 metrov pa so nemški branilci le uspeli odbiti. Sledil je še strel Eduarda Vargasa v 74. minuti, a je nemški vratar Marc-Andre ter Stegen njegov poskus brez večjih težav ubranil. Precej lepšo priložnost je minuto kasneje zapravil Arturo Vidal, ki je z levico z devetih metrov meril prek nemških vrat. Čile je prišel še do ene priložnosti za izenačenje globoko v sodnikovem podaljšku tekme, ko je v 95. minuti s 23 metrov s prostega strela poskusil Sanchez. Ta je meril v okvir vrat, a se je z obrambo izkazal Ter Stegen, tako da je ostalo pri zmagi Nemcev z 1:0. Tako so varovanci Joachima Löwa sploh prvič osvojili lovoriko omenjenega tekmovanja.

Reprezentanci sta sicer prvič igrali v finalu Fifa pokala konfederacij, kjer z naslovi kraljujejo Brazilci s štirimi naslovi, Čile pa je sploh prvič igral na omenjenem turnirju. Zlati čevelj za najboljšega strelca prvenstva je prejel Timo Werner, naziv najboljšega igralca pa je dobil Julian Draxler.

Pokal konfederacij, finale, Sankt Peterburg:

Čile - Nemčija 0:1 (0:1)

Stindl 20.

Tekma za tretje mesto, Moskva:

Mehika - Portugalska 1:2 (0:0)