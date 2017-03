Nemčija in Turčija v boju za naslov gostiteljice EP 2024

Zadnje evropsko prvenstvo so gostili Francozi, medtem ko bo leta 2020 tekme gostilo kar trinajst različnih držav. (Foto: AP)

Evropska nogometna zveza Uefa je danes uradno potrdila, da se bosta za organizacijo evropskega prvenstva 2024 potegovali Nemčija in Turčija, ki sta edini 3. marca, ko je potekel rok za oddajo kandidatur, oddali potrebno dokumentacijo. Nemčija je EP gostila že leta 1988, leta 2006 pa svetovno prvenstvo, medtem ko se Turčija do sedaj še ni preizkusila v vlogi gostiteljice. "Zame je bilo pomembno, da sem osebno predstavil kandidaturo Uefi. Prepričani smo, to pravimo iz naših izkušenj, da naša trenutna infrastruktura in razmere v Nemčiji, zagotavljata ekonomsko uspešen in predvsem prvorazredni turnir," je dejal predsednik nemške nogometne zveze Reinhard Grindel. "Upamo, da bomo v četrtem poskusu uspešni," je povedal prvi mož turške nogometne zveze Yildirim Demiroren, ki je imel v mislih prejšnje tri neuspešne kandidature Turčije za organizacijo turnirjev. "V zadnjih nekaj letih smo zgradili 32 novih stadionov ali pa jih še gradimo. S tem Turčija dokazuje, da je na tem področju med vodilnimi državami sveta," je še dodal. Nemčija in Turčija morata končno dokumentacijo oddati do 27. aprila 2018, septembra istega leta pa bo Uefa razkrila, katera država bo gostila EP.