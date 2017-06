Nemški Bild: Katar kupil SP v nogometu leta 2022

Katar je bil 2. decembra leta 2010 izbran za gostitelja svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo leta 2022, Rusija pa je bila izbrana za gostitelja svetovnega prvenstva, ki bo leta 2018. Po izboru so se pojavili očitki o kupljenih glasovih, Fifa je naročila neodvisno preiskavo in pripravo poročila, za kar je zadolžila ameriškega pravnika Michaela Garcio, zaradi korupcije, sicer ne v povezavi z omenjenim spornim glasovanjem, je moral odstopiti dolgoletni predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Sepp Blatter.

Garcia je 18 mesecev raziskoval domnevno poneverjanje glasov pri dodeljevanju omenjenih prvenstev, vendar pa njegovega poročila niso objavili. Glavni razsodnik, Nemec Hans-Joachim Eckert, je namreč zaradi pravnih zadržkov predstavil sila skrajšan, le 42 strani dolg povzetek, Fifa pa je Rusijo in Katar oprala suma korupcije, tako da omenjeni državi ostajata gostitelja nogometnih svetovnih prvenstvih leta 2018 in 2022. Garcia je iz protesta zaradi pristranske obravnave njegovega poročila decembra 2014 odstopil.

Neobjavljeno poročilo, ki ga je pridobil nemški Bild, obsega več kot 400 strani, v njem pa je kar nekaj hudih obtožb na račun najvišjih predstavnikov mednarodne nogometne federacije pri dodeljevanju svetovnih prvenstev 2018 Rusiji in 2022 Katarju.

Nekdanja "šefa" Fife in Uefe Sepp Blatter in Michel Platini. (Foto: Reuters)

Med drugim Bild, ki bo začel z objavljanjem poročila, razkriva sum o plačilu zneska v višini dveh milijonov dolarjev desetletni hčerki enega od uradnih predstavnikov Fife. Prav tako navaja, da so pred odločilnim glasovanjem za SP 2018 in 2022 tri izvršilne člane vodstva Fife z zasebnim letalom v lasti katarske nogometne zveze prepeljali na zabavo v brazilski Rio. V poročilu se omenja tudi katarska športna akademija Aspire v Dohi, ki naj bi stala za "prepričevanjem članov Fife z glasovalno pravico".

Poročilo je za Bild pridobil novinar Peter Rossberg, ki je na Facebooku zapisal, da "poročilo samo po sebi ne ponuja dokaza, da sta bili svetovni prvenstvi leta 2018 in 2022 kupljeni, vendar pa je v njem toliko močnih kazalnikov, zlasti v zvezi s Katarjem, da je zelo težko sprejeti drugačen sklep".

Po novinarjevem mnenju je poročilo kot nekakšna velika sestavljanka, ki je smiselna šele takrat, ko sestaviš vse njene koščke. Rossberg je prepričan, da je poročilo, pod katerega se je podpisal Garcia, "portret ene popolnoma skorumpirane ureditve" in je bilo podlaga za aretacije številnih nogometnih funkcionarjev in kriminalistične preiskave.

Zanimivo je, da so francoski preiskovalci, ki so v skladu z nalogom francoskega državnega tožilstva pod drobnogled vzeli postopek izbire gostiteljev SP 2018 in 2022, aprila na uradni pogovor povabili nekdanjega predsednika Fife Blatterja, in sicer v vlogi priče, nekdanjega predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Michela Platinija pa takrat francoski preiskovalci niso zaslišali, čeprav je bil Platinijev glas za Katar odločilen, da je ta zalivska država dobila prvenstvo.

Platini je priznal, da je svojo odločitev, da ne podpre Združenih držav Amerike in da svoj glas nameni Katarju, sprejel po kosilu v Elizejski palači s takratnim francoskim predsednikom Nicolasom Sarkozyjem in katarskim emirjem Tamimom al-Thanijem. Predsednik Sarkozy je takrat bil jasen, da je podpora Katarju zaželena, saj se je Francija potegovala za velik posel s Katarjem.