Nesrečni Nouri izven življenjske nevarnosti, a še vedno v umetni komi

Zgroženi nogometaši Ajaxa, ki so nemočno gledali, kako zdravniška služba oživlja soigralca in prijatelja. (Foto: AP)

Iz Amsterdam so kmalu po nesrečnem dogodku sporočili, da je 20-letnik zunaj smrtne nevarnosti, a je moral ostati na intenzivni negi. Po nadaljnjih pregledih v bolnišnici so najprej ugotovili, da njegovo "srce deluje normalno in da je nepoškodovano", včeraj pa so zdravniki po nevroloških preiskavah sporočili, da za zdaj niso zaznali nobenih nepravilnosti. Vodstvo Ajaxa je še sporočilo, da bodo zdaj zdravniki lahko Nourija v naslednjih 24 urah počasi prebudili iz umetno inducirane kome, ko bo buden, pa ga čakajo nadaljnji pregledi.

Ajax se mudi v Avstriji na pripravah za novo sezono, v soboto pa je pod vodstvom novega trenerja Marcela Keizerja igral proti nemškemu Werderju. Med tekmo se je Abdelhak Nouri zgrudil in poskrbel za paniko na in ob igrišču. Reševalci so mu takoj priskočili na pomoč, ga oživljali, nato pa s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Innsbruck. Tekmo so prekinili in odpovedali. Nouri je za člansko ekipo Ajaxa debitiral septembra lani, na svoji prvi tekmi, pokalni proti Willemu II, je dosegel gol.